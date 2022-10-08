柯文哲怒轟：當全國老百姓沒眼睛？

而去年衛福部稱「萬華是防疫破口」，環南市場自治會長林勝東日前被問到是否接受陳時中道歉時，反問「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中6日受訪表示，「我倒是沒有把誰揍一頓，但是我覺得有痛可以跟我講」。對此，柯文哲認為，「感覺好像民進黨放棄台北市了！怪怪的！」

對於民進黨立院黨團總召柯建銘稱，高虹安一人騙全國、亂全國，只會自欺欺人、製造危機，是危機製造者，不是解決者，連自己問題都不能解決，怎麼當市長。

而去年衛福部稱「萬華是防疫破口」，環南市場受到波及，環南市場自治會長林勝東日前被問到是否接受民進黨台北市長參選人陳時中道歉反問「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中6日受訪表示，「我倒是沒有把誰揍一頓，但是我覺得有痛可以跟我講」。

台北市長柯文哲7日參加活動時回應，「你拿出棍棒把人家打到重傷，然後怪他身體怎麼那麼差，這很奇怪」，柯強調，社會怎麼沒人去譴責施暴者，反而是問受害者怎麼不夠堅強，真奇怪。另柯建銘稱自己較有公信力，柯文哲笑稱，全國民調來研究看看，自己一定比柯建銘好。

另外，媒體問柯文哲，陳時中是否想要放棄萬華選票？柯文哲笑稱，「我看他不只萬華放棄，大概台北市全部放棄了！感覺好像民進黨放棄台北市了！怪怪的！」