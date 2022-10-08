國民黨桃園市長參選人張善政南區競選總部8日晚間成立，國民黨主席朱立倫、桃園市議長邱奕勝、多位立委及桃園在地市議員、議員參選人均到場力挺，展現大團結氣勢。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政南區競選總部8日晚間成立，現場湧入超過2萬名支持者，氣氛相當熱鬧。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政8日晚間成立南區競選總部，現場超過2萬名支持者到場高喊凍蒜。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（右三）南區競選總部8日晚間成立。張表示，感謝桃園市議長邱奕勝（右二）借出多年來的福氣寶地，將持續努力贏得勝選。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政南總8日晚間成立，前總統馬英九、黨主席朱立倫、桃議長邱奕勝，前北市議員羅智強、文傳會副主委王鴻薇，在地4位立委及各區市議員、議員參選人都到場力挺。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政南區競總今晚成立，前總統馬英九、黨主席朱立倫、桃議長邱奕勝等多位大咖到場力挺，展現大團結氣勢，現場湧入超過2萬名支持者高喊凍蒜。張善政高呼，民進黨為維護利益，動用網軍造謠，不只混淆是非，更是最大的「是非製造機」，喊話要用民意打敗黨意，用善良打敗網軍，讓藍天再現。

張善政今晚舉辦南總成立大會，馬英九、朱立倫、邱奕勝、前北市議員羅智強、文傳會副主委王鴻薇，在地4位立委及各區市議員、議員參選人都到場力挺，展現大團結氣勢。看見萬人盛況，張善政信心滿滿，與朱立倫、邱奕勝3人緊牽雙手，在支持者簇擁下進場。張不僅感謝邱奕勝借出福氣寶地，更透露日後會找前高雄市長韓國瑜合體造勢。

張善政表示，幸福桃園與善良台灣是他參選衷心的期待，必定全力以赴，近來出於善意指出市政問題，盼市府改善讓民眾安心，豈料民進黨桃園市長參選人鄭運鵬卻說他只看小問題，運動中心天花板崩落、觀光吊車尾、幼童打錯疫苗等，在對方眼裡竟都成了小問題。

張善政痛批，鄭運鵬與桃園市長鄭文燦以姑息態度面對，難怪問題解決不了還愈來愈多，他經過工程師訓練，做事實事求是，上任後會立即著手公共建設體檢，終結豆腐渣工程，結束綠色執政。

張善政提到，桃園財政負債累累，他擔任過專業經理人，會積極招商引資經營桃園改善財政，有健康財政，市政才能長久走下去，面對這麼多挑戰，不能找藉口迴避，就是要一個個解決。

張善政也說，最近許多人安慰他「被打壓得很慘」，但自己受委屈沒關係，民眾不能受委屈，進廚房就別怕熱，面對抹黑勇敢面對，並感嘆民進黨為維護利益，不惜動用網軍側翼造謠，簡直是不折不扣的網軍，不只混淆是非，更是最大的是非製造機，喊話選民透過選票，用民意打敗黨意下架民進黨。