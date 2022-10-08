新疆女神女星迪麗熱巴從出道就以盛世美顏受到關注，無論是戲劇作品或廣告代言都繳出亮眼成績單，人氣也居高不下；迪麗熱巴今（8日）分享多張自拍美照，其中穿著一套黑色合身勁裝，俯拍視角大秀逆天長腿，下身曲線也被看光讓粉絲超害羞。

迪麗熱巴近年除了累積不少戲劇作品，代言活動更是多到數不清，行程相當忙碌，今日下午在微博驚喜曬出多張私下自拍模樣，讓網友讚嘆她沒有不漂亮的時候；熱巴有對著鏡子的自拍，不管什麼角度都美得發光，其中一張穿著黑色合身勁裝，站在鏡面地版拿著手機俯拍，細長的逆天美腿超吸睛，她還自豪地說，「入秋新姿勢：秋酷」。

迪麗熱巴私下酷樣讓粉絲又心動。（圖／摘自Dear-迪麗熱巴微博）

粉絲看到熱巴隨意地自拍都像廣告大片，看完都再次淪陷，「秋天裡的酷girl就是長這樣吧」、「好喜歡女神這樣，酷爆了」、「身材太好了吧，羨慕」、「什麼角度都是美人」、「有點驚喜，熱巴這樣也很適合」。

迪麗熱巴從被外界質疑是花瓶，到2018年憑著電視劇《漂亮的李慧珍》成為最年輕「金鷹視后」，證明自己演技，成為大陸頂流女星之一；令粉絲最欣賞的是，迪麗熱巴幾乎零緋聞，相當潔身自愛，讓眾人覺得相當難得。