樂天桃猿今天靠著郭嚴文8局代打建功，林承飛9局敲出3分炮助隊穩住勝果，終場以10比5擊敗味全龍，中止近期3連敗也斬斷龍隊4連勝。

郭嚴文日前因跑壘導致左膝受傷，目前僅能打不能跑壘及守備，前次桃猿贏球就是他在9局敲出致勝全壘打，今天再度代打建功，幫球隊止敗，也在與中信兄弟廝殺前注入強心針。

總教練曾豪駒賽後說：「他的經驗非常足夠，是我們近況最好的打者，雖然身體有些不舒服，但他關鍵時刻執行成功率很高，只要他準備好，適當時機就會派他上場。」

不過這次換代打是在1好1壞時才做更換，曾總表示，一開始換代打有些猶豫，但後來一壘跑者盜上二壘後就果斷換人，最後郭嚴文也不負所托，敲出致勝一擊。

明天桃猿將回到主場與兄弟進行2連戰，也是下半季前2名球隊直接正面對決，曾總認為此役贏球至關重要，「這一場對我們蠻重要的，整個氣勢有維持住對明天比賽是有幫助的，希望他們能夠記住這種感覺，不管明天結果怎樣，就是盡我們所能把它發揮出來。」

球隊近2場勝利都由他打下，但郭嚴文卻認為不是靠自己贏球，「我只是剛好被教練換上去，是靠大家才贏的，只是剛好教練換我上去時都對攻擊方有利，是教練換得好。」

郭嚴文以前左膝半月板受損曾動刀，這次跑壘導致舊傷復發，但這次傷勢卻反覆讓他感到有些棘手，「現在沒有什麼進展，每次去醫院抽完積水後有比較好，但可能練球一動又腫脹，血水又跑出來，這兩週幾乎沒有消過，所以我也只能盡量幫忙，看是搬水什麼也可以。」

而另一場在新莊進行的「金控大戰」，富邦悍將連2天打到延長賽，最終與兄弟打完12局以1比1握手言和。目前兄弟在下半季仍領先桃猿1場勝差，全年度戰績則是落後桃猿3.5場勝差。

樂天桃猿林立敲出本季第14轟。（陳怡誠攝）