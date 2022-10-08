劉若英演唱會舞台上驚喜出現9米長、2米寬的「鯨天動地飛行船」。（羅永銘攝）

劉若英首次挑戰四面舞台。（羅永銘攝）

劉若英演唱會舞台上驚喜出現飛天鯨魚。（羅永銘攝）

「文藝天后」劉若英今晚（8日）在台北小巨蛋舉辦「飛行日」演唱會，她第一次挑戰四面舞台，斥資破億元打造8大驚喜獻歌迷。她唱完人生第一首歌〈為愛癡狂〉，還有人生第一首創作〈Can’t Stop〉後說：「終於，我們又面對面在一起了！大家好，我是劉若英。」她感謝大家還沒有忘記她，並說「其實在我這個年紀還有第一次是越來越難的，現在緊張、也有壓力，但是這個四面台好美對不對？跟我一樣對不對？」她對全場歌迷說：「我需要靠山，你們是我的靠山！你們要大聲的唱，陪我一起完成飛行日演唱會好嗎？」

劉若英「飛行日」演唱會原本2020年就要啟動，當時已排定了37場巡迴，不料受疫情影響全數延期。演唱會籌備了3年，共有「尋找、成長、勇敢、陪伴」4大篇章，VCR還請來以電影《咒》入圍金馬獎13項大獎的導演柯孟融親自操刀。

首次挑戰四面台，劉若英精心設計了8大機關，她身穿雲朵裝演唱〈彼得潘〉開場，舞台上方出現9米長、2米寬的「鯨天動地飛行船」，模樣可愛；她為了與三樓歌迷近距離交流，不畏高騎乘「最初的雲霄飛天鐵馬」環繞小巨蛋。還有「滑翔翼滿天飛瘋狂紙花」、「環環相扣極光天台」、「反地心引力失根懸木」、「公轉自轉旋轉舞台」、「天旋地轉幽浮舞台」、「給我抱抱打氣熊」陸續登場。

她向來知性也感性，演唱〈念念〉時有感於父親已經辭世，她說「每一次的小巨蛋，我的家人都會坐在台下為我加油打氣，但是很巧，每一次的小巨蛋總是慢慢的我的家人會越來越少，但我相信時間和遺忘是無關的，那些曾經以為已經不在的，其實沒有消失，會一直以另一種方式在陪伴著我，而關於我們的那些故事，我相信一直都在未完待續。」

而在演唱〈她的溫柔〉之前，她透露當初在錄音室唱這首歌時，自己覺得唱得挺好，但製作人卻不太滿意，「這次演唱會再拿出唱的時候，我好像懂了，當時我沒有唱出那種韻味，我才發現製作人李宗盛其實給未來的我寫了一封信，提醒我：『女人要溫柔；而男人要小心女人的溫柔』！」

聊到電影導演處女作《後來的我們》，她提到上次唱完小巨蛋就去拍戲，不過不是當演員，而是去做電影導演，謙稱「我並不是有導演夢的人，因為我身邊有一位女性導演張艾嘉女士，她讓我看見做導演很難，做一個女導演更難，做一個女明星導演更是難上加難。」但再難劉若英也不怕，她感謝有很棒的團隊陪著她從攝氏38度一直拍到零下40度，也感謝五月天，「身為一個有音樂背景的電影人，音樂在電影裡對我來講更加重要，還好在音樂的領域裡面，我也是有靠山的，謝謝五月天的歌給我靈感。」

今晚上萬名歌迷滿座，劉若英的老公及7歲兒子到場力挺，更令她高興的是，她的3位人生導師張艾嘉、李宗盛、張小燕皆出席。張清芳、五月天阿信、瑪莎、冠佑、蘇慧倫、品冠、黃嘉千、徐佳瑩等也到場觀賞。今晚小巨蛋首演結束後，劉若英「2022飛行日巡迴演唱會」，也將唱到歐洲，11月23日倫敦THE LONDON PALLADIUM，11月26日巴黎 LE PALAIS CONGRE，其他場次資訊與售票訊息將陸續公佈。