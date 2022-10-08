前副總統吳敦義今（8）在臉書宣布，他們家最小的孩子—子均成家了，迎娶台大醫院婦產科醫師許嘉樺為妻。

吳敦義說，就在今晚，為子均與嘉樺舉辦喜宴，因為疫情之故，只能邀請少數親友參加，馬總統、林伯豐董事長伉儷、黃崇仁董事長伉儷、吳東亮董事長伉儷、張平沼董事長伉儷等蒞臨祝福，馬總統並擔任證婚人，給予新人許多勉勵。

吳敦義表示，他與令怡育有三子一女，子均排行最末，哥哥、姐姐都特別寵愛這位小弟弟，如今他已有了可以攜手終身、相互扶持的理想伴侶，我們也可以放下照顧他的擔子了。

吳敦義介紹秀外惠中的許嘉樺，出身醫師世家，父親許朝欽先生是不孕症專家，亦是國內試管嬰兒的先驅，目前在台南市主持「許朝欽婦產科生殖醫學試管嬰兒中心」，造福無數不孕夫妻；許嘉樺外公張漢東老先生也是婦產科名醫、並且是武術高手，曾任台北縣（新北市）醫師公會理事長。

許嘉樺阿嬤梁悅美女士，則是國際盆栽界鼎鼎有名的大人物，曾任「亞太盆栽協會（ABFF）」會長、美國華盛頓州大學盆栽園藝教授、「台北樹石盆栽協會」會長及「全國盆栽總會」會長，盆栽作品曾經被印為中華民國的郵票，也是張大千畫作的素材。

吳敦義期許，從今以後，在人生的道路上，無論是順利、挫折，無論是晴天、雨天，希望子均與嘉樺一生一世、一心一意，忠貞不渝地愛護對方、疼惜對方，永遠牽手、白首偕老！