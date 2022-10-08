110學年全國中等學校跆拳道錦標賽8日持續在新竹縣立體育館進行對打項目第2天賽程，進行完其餘的國中男、女賽程，大長腿選手仍較佔優勢，頭前國中呂理中、平鎮國中陳柔嘉分別在國男55公斤、國女59公斤級完成2連霸，團體則由桃園市仁和國中以4金3銀2銅包辦國男、女團體雙料團體冠軍。

今年全中錦國女組競爭特別激烈，10個量級僅桃園市仁和國中是唯一入袋2金的學校，仁和國中也是唯一能在國男、女各奪雙金的學校，教練游旺鈺說：「我們去年是國男第一、國女第三，今年要特別感謝校長張美珍以及鉦武道館教練團的協助，與仁和的隊訓一樣『一群人、一件事、一起做、一定贏』，這次大家都很團結，隊友間互相鼓勵協助，教練協同分析隊手動作，在大家的團結協助下才能有這樣的好成績。」

在個人賽部份，國男55公斤級有61人參賽，頭前國中身高180公分的好手呂理中，一路都以2比0打進金牌戰才遇到勁敵、身高167公分的桃市平鎮國中選手彭晨閔的抵抗，雙方戰到第3局最後10秒還以6比6平手，最終經判定呂理中才拿下第6勝驚險奪下金牌完成2連霸，教練鄭嘉慶說：「總體而言，理中這次的表現還是很夠水準，但唯獨決賽，可能過於緊張，但他是一位智慧型選手，我很好看他未來的表現。」

呂理中9月中才拿下全國青少年跆拳道錦標賽51公斤級金牌，教練為了讓他增強對抗的強度，特別讓他跨級挑戰55公斤級賽事，但不料呂理中在比賽前一周才感冒復原，但他仍順利摘金，呂理中說：「我喜歡多打幾場比賽，這樣可以同時磨鍊我的比賽的經驗、技術和體能。」

國女59公斤級，176公分大長腿的桃園市平鎮國中「美少女」陳柔嘉，今年在全中錦4強復仇打敗幸福國中潘晏妃，後者在今年世青選拔賽才剛打敗過她，陳柔嘉這次在全中錦不僅成功復仇，接著金牌戰再以直落二打敗虎尾國中廖敏君完成全中錦2連霸。

賽後陳柔嘉透露，困擾她的反倒不是比賽的成績，而是在學業和比賽之間如何做選擇？因為陳柔嘉品學兼優，校內成績曾在全校排第4，陳柔嘉表示：「除了比賽外，最大的興趣就是看書，由於今年花蓮全中運我只拿到銅牌，接下來就看我明年全中運的表現再來評估，看是要再訓練下去或是去唸書。」

8日結束國男、女組13個量級賽事後，大會9日起展開高中組賽程。

陳柔嘉（左）獲全中錦國女組59公斤級完成2連霸。（大會提供）