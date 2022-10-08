台大女神Sabrina（吳怡德）外型甜美，還專精泰拳，被封為「泰拳女神」，曾參加《大學生了沒》的她，近日透露很快退出節目的原因，是因為同為班底的女藝人，私底下太雙面，讓她嚇得離開節目，而小S聽了名字後，也直呼「好精彩」。

Sabrina在《小姐不熙娣》透露，自己會離開《大學生了沒》的原因，主要是不喜歡裡面的一個女藝人，「但她現在很知名」，她指出對方蠻早就進節目，擁有一定的地位，「她就很常會在外面休息的區域，就跟大家聊天然後罵別人，罵其他還沒來的班底」，但後來她親眼目睹到，被罵的班底來後，這名女藝人就立刻和對方超麻吉。

Sabrina透露自己會離開《大學生了沒》的原因。(圖／取自小姐不熙娣臉書)

Sabrina爆料大咖女星雙面行徑。(圖／取自小姐不熙娣臉書)

沒想到，當被罵的人一離開，「那一個人(女藝人)又繼續狂罵他」，這讓親眼目睹一切的Sabrina，認為這樣的環境對自己來說太Heavy太複雜了，「我真的嚇到」，所以她跑去向製作單位說自己沒辦法錄了。

而小S也追問「所以妳說那個女生現在發展得還不錯？」Sabrina強調：「她非常紅」，這讓小S也忍不住到她旁邊聽答案，並在得知主角後非常驚訝，直呼：「好精彩喔」，片段曝光後也引起網友熱議，表示「很明顯」、「腦子裡很紅很紅的，應該只有她了」，但也有人認為應該只是節目效果，看看就好了。