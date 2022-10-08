電動車逐漸盛行，越來越多民眾將自己的油車換成電動車，政府也為了環保政策，大力輔助，但Gogoro 7日無預警公告新型資費，宣布明年起不再提供「騎到飽方案」，讓不少人錯愕不已。

不少人牽了Gogoro後，里程需求大，因此都直接選擇899騎到飽方案，但Gogoro公告取消騎到飽方案後，引發軒然大波，首當其衝的就屬美食外送員，他們表示，每天跑外送，里程數破千是基本日常，若沒有騎到飽方案，每個月額外恐要支出2000元。

對此電腦王阿達指出，其實Gogoro此次新制與過往資費退場機制雷同，但在如今「滿電滿意度」的弱勢，已經被其他對手嘗試以更好的表現來搶市的前提下，Gogoro毅然讓騎到飽退場，的確很有壯士斷腕決心，也可能是對自己的資費方案與服務很有自信。前中華民國機車黨主席董建一則表示，電池更換造成的折舊費用支出成本增加，應該是Gogoro考量的主因，預估在競爭對手越來越多的情況下，市佔率應會下降3%左右。

Gogoro宣布，2023年1月1日起，不再提供新用戶或既有用戶騎到飽資費方案，但為滾動式條，原本就使用該方案的車主則不受影響，若現有用戶想改騎到飽方案，可趕在12月31日前變更。至於未來高里程用戶，可選購1269自由省方案，每個月贈送3000元電池折抵金。