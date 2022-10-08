今年7月取得法國公民身分的76人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)，有機會為其出戰2024年巴黎奧運，而9月恩比德再宣布已經獲得美國國籍，作為土生土長的喀麥隆人，恩比德擁有為3國中任意1國出戰的權利，根據著名記者史坦(Marc Stein)報料，世界籃壇的霸主美國也有意招募恩比德。

Sources tell me USA Basketball has a confirmed interest in recruiting Philadelphia's Joel Embiid to the national team and hopes to beat out France for Embiid's international commitment. Full story via my Substack: https://t.co/sqfJmgSO0v — Marc Stein (@TheSteinLine) October 7, 2022

5度入選明星賽的恩比德，是76人在重建黑暗期中主力栽培的好手，恩比德帶領球隊一步步走向爭冠的道路，上賽季恩比德更是以平均30.6分奪下得分王寶座，在年度MVP票選名列第2。

生涯至今還未代表任何一國出征國際賽的恩比德，在順利取得美國國籍後也曾被媒體問及將會代表哪國參加國際賽事，恩比德則回應只想在場上保持健康，代表哪支隊伍打國際賽的話題，對自己來說還太早。

這個夏天一直都有恩比德將代表法國出征國際賽的傳言，前NBA球員、法國男籃總管迪奧(Boris Diaw)也正積極拉攏恩比德加入法國隊，期待他能與灰狼門神戈貝爾(Rudy Gobert)、2023年選秀狀元大熱門文班亞馬(Victor Wembanyama)組成駭人的超級三塔陣容。

不過法國並不是唯一一支爭取恩比德的隊伍，據史坦透露，美國也對恩比德感到極大興趣，招募到他不但可以削弱法國隊的實力，也是為了鞏固薄弱的中鋒位置，如果再有恩比德加入，美國在世界籃壇將更加無人能擋。