中華足協8日改選理監事，台面上桃園市長鄭文燦順利當選理事長，多方角力的副理事長與理事選舉卻暗潮洶湧，最終沒有單一勢力能掌控全局，凸顯目前足協團體會員的高獨立自主性。但向現實妥協的結果，11席理事、3席監事清一色不見女性當選人，唯一現役國手蔡明容也在理事選舉中箭落馬，體育改革理念卻大開倒車。

為了避免單項體育運動協會的運作與現役運動員的需求脫節，納入「運動員理事」是國民體育法改革的重要事項，前世界球后戴資穎目前就是中華羽協的選手理事之一。

足協雖因國際足總（FIFA）規範，章程尚未依國體法納入運動員理事，但上屆改選呼應此體改精神，推出中華女足隊長「八萬」王湘惠選上理事。本屆這個重任換成蔡明容，結果在殘酷而激烈的選舉中，這位木蘭門神獲得16張會員代表投票（會員共39席），以5票之差落榜。

「祕書處必須尊重選舉結果，但上屆好不容易有一位現役運動員當選理事，又是女性，對於台灣足球發展的進程，我個人覺得是蠻正面的。」中華足協祕書長方靖仁說：「這次蔡明容毅然決然出來競選，她還是2018年雅加達巨港亞運打入4強的功臣，沒能上榜，我個人覺得蠻可惜。」

方靖仁指出，運動員參與最高決策是國際運動的主流，這幾年足協致力提升各級代表隊選手待遇，王湘惠理事扮演的角色非常重要，「她在理事會提出蠻多球員待遇與平時集訓比較會面臨的狀況，理事長也責成祕書處想辦法解決。2023女足世界盃計畫走到目前能比較有成果，八萬在裡面扮演很重要的角色，是球員和協會行政端執行時的重要橋梁。」

事實上，足協此前與國際足總（FIFA）、亞足聯（AFC）開會擬定的新版章程草案，就明訂足協將設置3位具備10年內國手資歷的運動員理事。但新章程在7月臨時會員大會以1票之差未能達到3分之2的通過門檻，經過本次選舉，能直接反映國手需求的運動員理事更直接「歸零」，大開體改倒車。

除了運動員理事，納入女性保障名額也是新版章程的改革重點，殊不知這個早已普遍落實在國內各種多席次選舉的平權規定，當時竟成為新章程的箭靶之一，甚至有會員代表在臨時會員大會上直嗆：「有本事選上，全部給妳們當也沒關係！」令人瞠目結舌。

若說章程改革是卡在3分之2的高門檻，誰能想到這次改選的結果，竟暴露出台灣足球的「沙文」本色？上屆足協尚且有呂桂花、王湘惠兩位女性理事，這次竟清一色男性上榜，前媒體人康小玲以20票成為理事落選頭，現任台北市體育會足球協會理事長、挽救大同男足續命變身台灣石虎隊的北市議員林亮君，則以18票成為備取二，理監事會連一位女性代表也無。

「11名理事無女性候選人當選，以祕書處過去3年推動章程修正的角度，會覺得有一點失望。」方靖仁表示，女性進入理監事會，在各項運動一定是球迷或民眾的期待，「尤其台灣的女足最近表現那麼好，其實有一點可惜，若能有女性候選人當選，對女子足球的推動或女性參與足球，一定會有影響。」

誠然，選舉講究的就是實力，但對走得辛苦的台灣足球來說，沒有理念如何吸引民眾、擴大參與？對於期待改革的球迷來說，足協這次改選只見角力不見理念，體育改革不進反退，是令人失望之處。

無論是運動員理事或全民參與，都是國民體育法修正的精神，性別保障更是FIFA也支持的內容，但FIFA同意的章程修正被擋，理監事改選更與體改精神背道而馳，台灣足球是不是真的能走向現代化？也考驗鄭文燦跟體育署接下來的下一步。