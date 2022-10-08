還記得俄烏開戰之初，傳說能1打10的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）照片在網路瘋傳，卻沒有人見過他的廬山真面目，事實讓外界霧裡看花。然而近日烏媒報導，證實遺體已被尋獲，本尊就是空軍第40旅的馬迪申科(Mykhailo Matyushenko)上校。

Mykhailo Matiushenko, an experienced combat pilot, trained many Ukrainian aviators, including "The Ghost of Kyiv".



He died in a combat mission over the Black Sea in June. It took three months and several countries to finally find his body in Bulgaria.



RIP, Hero.



📹: TSN pic.twitter.com/D3rmOmZeyA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 5, 2022

據Euro Weekly News報導，今年6月，61歲的馬迪申科上校在黑海執行任務時不幸戰死，他率領烏克蘭空軍第40戰術航空旅抗俄，縱使傳聞擊落40架敵軍軍機的豐功偉業不是真的，但該旅在他的指揮下，確實從未受過任何挫敗。

61歲的馬迪申科少校在黑海執行任務時不幸戰死，據悉該旅在他的指揮下，從未受過任何挫敗。（圖／擷取自烏克蘭總參謀部官方臉書）

馬迪申科的遺體經過3個月後才被找到，3日已送回老家布查(Bucha)舉行隆重的告別式。

布查小鎮鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）也證實這項死訊，表示「對馬迪申科先生來說，這是最後一次任務，他們花了好長一段時間，如今終於可以回家了。」

開戰初期，烏克蘭當局發布推文指出，一名匿名空軍在一天內擊落10架敵機，超狂戰績累計擊中40架俄國軍機，讓外界給他取了基輔之鬼的美名。不過烏克蘭總參謀部隨後便在臉書澄清此為「假消息」，強調基輔之鬼是烏克蘭空軍第40旅飛行員的集體印象。

在本尊尚未現身以前，29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）被誤認是真正的基輔之鬼，不過早在3月13日他就不幸陣亡，戰功彪炳更被授予英雄徽章。