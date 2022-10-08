上季因為酒駕遭到高雄鋼鐵人禁賽1年的張伯維，8日在高雄熱身賽宣告復出，隨即先發上場拿下15分的不錯表現，他在賽後第一句話就是，「好想打籃球！我已經期待一年多了，今天剛好又對前東家富邦，當然很開心，也很感激鋼鐵人願意繼續收留我。」他更開出新球季拿下最佳五人與最佳防守球員獎項兩大目標。

張伯維上季雖因禁賽沒法上場，卻始終跟隨鋼鐵人訓練與主客場比賽移動，幾乎會在鋼鐵人板凳席附近看到他的身影，「其實我被禁賽前兩個月心情很低落，每天都臭罵自己為何要搞出這種事情，後來想想過了就是過了，日子還是要過，就慢慢想開了。」

「球隊用另一方面方式接受我繼續留下，證明我來對地方了，現在就是我報恩的時候，」張伯維說，「如今我終於回來了，然後又對上富邦，我真的好想念富邦，球場給我的感覺還是一模一樣，就跟我感覺自己從未離開過一樣。」

至於為何想要瞄準新球季年度最佳五人與最佳防守球員兩個獎項，張伯維的回答很有他的風格，「畢竟我都32歲了，總要有代表作，我甚麼都不會，就只會打球而已，至於即將來臨的新球季，我會先以不要受傷為目標，避免受傷才有辦法面對下季40場例行賽。」