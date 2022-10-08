租到這樣的房子難道只能自認倒楣嗎？一名正妹上網求救，自己才剛搬進新租屋處卻怪事頻傳，後來才從鄰居口中得知，這間房曾出過人命，且死狀還相當悽慘，結果房東不只隱瞞此事，還在事故發生後調漲租金5500元，讓正妹崩潰地不知如何是好，直呼「要我怎麼住下去！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己剛搬進竹東的租屋處約兩周，期間怪事頻傳，不只原本安靜的愛犬會突然對空氣吠叫，就連房間和客廳的窗簾也屢次掉落，更離奇的是，早上家中的監視器能正常運作，晚上要看時卻莫名被關閉，起初原PO並沒有把這些事情放在心上，一直到鄰居的「善意提醒」，她才覺得毛骨悚然。

鄰居透露，原PO的租屋處其實在3個月前才有人往生，「口吐白沫地倒在浴室門口，一半身體在外，一半身體在內，發現時都硬掉了」。原PO和房東求證時，對方卻回「是在醫院走的」，讓她當場傻眼。

除了這些驚悚的事情以外，更讓原PO不能接受的是，前房客的租金只要7000元，且不收管理費，但原PO的租金卻是12500元，住了兩個星期原PO已經先繳了2個月押金和1.5個月房租，但現在卻每天過得膽戰心驚，讓她忍不住崩潰發文求助，「這要我怎麼住下去！真的很害怕啊」。

這則貼文隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言建議，「趕緊連夜搬走！只要是用錢能解決的事，都是小事」、「隱瞞事實加欺騙，可以走法律」、「惡質房東，這好像可以告唷」、「能搬就搬吧，不然很快就精神衰弱了」、「存證信函解除租約，並請求返還不當得利」。

不過也有其他人回應，「租屋可以不用告知凶宅，買屋才要告知，你去檢舉他沒報稅，可能就會退錢吧」、「凶宅有其定義，除非是非自然死亡，輕生、凶殺等，病死也不算凶宅」、「自然死的、不算是凶宅，沒有辦法要求房東退租」、「印象中租屋並無告知義務，賣屋才有」。