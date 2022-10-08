連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的克里米亞橋今天發生大爆炸，俄方稱目前造成3人身亡；而根據華郵報導，俄國總統蒲亭核心圈內一名成員，近幾週就蒲亭處理烏克蘭戰爭一事，直接表達不認可。

●克里米亞橋爆炸3人身亡 俄啟動調查

連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的一座重要橋梁8日發生大爆炸。俄方表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列通行火車的油罐車廂，造成橋梁局部損毀，已展開刑事調查。

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）表示：「根據初步消息，今天上午在克里米亞橋上公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸，引爆一列同向火車的7個油罐車廂。」

委員會還說，爆炸造成橋上2條車道局部崩塌。

俄羅斯調查委員會透過聲明表示：「根據初步資訊，有3人遇難身亡。」這些遇害者很可能是「靠近爆炸貨車的一輛汽車上的乘客」。

●克里米亞橋爆炸 當局安撫民眾不會燃料短缺

克里米亞橋8日爆炸後，克里米亞半島當局已採取行動安撫人民，表示當地不會出現燃料短缺問題。

塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）在社群平台Telegram個人頻道上說：「塞凡堡的汽油足以供40天使用，不會短缺，所以沒有必要囤積燃料，各種產品的情況也是這樣。」

●烏克蘭為大橋爆炸按讚

俄羅斯外交部8日表示，烏克蘭對於克里米亞橋發生強烈爆炸後的反應，顯露其「恐怖主義本質」。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在社群平台Telegram發文說：「基輔政權對於民生基礎設施毀損的反應，顯露其恐怖主義本質。」

烏克蘭安全局（SBU）對19公里長的克里米亞橋爆炸按讚，但並未自稱犯下這起案件。

烏克蘭安全局在Telegram動態消息上以意在言外的方式留言稱，「這座橋燒得真漂亮」，留言上方是一張克里米亞橋半毀的照片。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，這件事只是「開始」，但他沒說爆炸案是烏軍犯下。

波多利雅科寫道：「一切非法事物必須被摧毀，所有被竊走的必須還給烏克蘭，俄羅斯的一切占領必須被逐出。」

●烏軍收復利曼又見亂葬崗 2處估埋上百具遺體

烏克蘭頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）7日在網路發文表示，在最近收復的烏東戰略重鎮利曼（Lyman）中，發現2座大型亂葬崗。

烏軍1日才從俄軍手中奪回頓內茨克（Donetsk）州戰略重鎮利曼。

基里蘭科在Telegram表示，利曼官員在當地發現「一座亂葬崗，根據當地消息，裡面可能有士兵和平民遺體，具體數字尚未確定」。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述一名高級警官的說法，這座亂葬崗共埋了約180具遺體。

基里蘭科表示，後來又發現第2座亂葬崗有約200個墳墓，裡面埋有平民屍體。根據基里蘭科的談話，不清楚這些平民是如何或何時死亡。

●戰事失利 蒲亭核心圈有異議

「華盛頓郵報」報導，根據美國情報單位取得的資訊，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）核心圈內一名成員近幾週就蒲亭處理烏克蘭戰爭一事，直接向蒲亭表達不認可。這是迄今俄羅斯領導階層內部對於戰爭管理一事出現騷動的最明確跡象。

知情人士說，這項情報被視為重要到足以納入美國總統拜登的每日情報簡報中，並與其他美國官員分享。由於事關敏感情報，知情人士不願具名。

其中一名知情者說，蒲亭圈子裡那名核心成員表達的不滿，與戰事管理不當，以及執行軍事行動的人所犯的錯誤有關。

雖然美國情報會報有提及這名核心成員的姓名，但華郵無法證實此人身分。

●白宮：美國未見俄羅斯近期準備動用核武的跡象

美國總統拜登稱世界處於「末日決戰」風險後，白宮7日表示，美國未見俄羅斯近期準備動用核子武器的跡象。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在「空軍一號」上告訴記者：「我們沒有見到任何理由調整我們自己的戰略核態勢，也未見俄羅斯即將動用核武的跡象。」

當尚皮耶被詢問拜登昨晚批評俄羅斯總統蒲亭的示警言論是否反映新的情資，她回答：「不是的。」

尚皮耶說：「總統的談話，是在表達對蒲亭威脅動用核武的憂慮。」