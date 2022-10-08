受到美國政府7日宣布最新一輪晶片出口管制措施，禁止先進製程晶片與晶片製造設備銷往中國大陸，美國晶片股7日再度慘遭重擊，也拖累費城半導體指數賣壓再起、收盤狂瀉逾6％，跌至兩年低點。

然而這已是費半指數今年來第三度單日跌幅超過6％，總計年初迄今該指數已經暴跌40％。7日晶片股多全軍覆沒，像是半導體設備製造商科林研發（Lam Research）、應用材料與科磊（KLA）等股價都重挫超過4％。至於晶片供應商英特爾與高通股價也分別大跌5.4％與3.5％。此外台積電ADR更是狂瀉6.19％。

晶片股慘遭血洗，除了受美國政府再度對中國祭出晶片禁令，此外超微（AMD）暗示晶片業景氣不佳也是原因之一。其股價7日收盤則是暴跌近14％。近來晶片業利空不斷，美光與輝達相繼發布獲利預警，都為該產業增添不少壓力。

為了防範中國高科技發展與軍事野心，美國商務部7日祭出最新一輪晶片管制措施，表示未來美國企業除非取得政府許可，否則不能出口先進製程晶片與相關製造設備到中國。另外運用美國技術、在他國製造晶片的業者，也將適用新規定。

針對美國升高對銷往中國的晶片技術管制，應材表示正對這一系列新規進行評估。科林研發與科磊則沒有對此消息立即發表評論。

不過據消息人士透露，韓國半導體晶片製造大廠SK海力士與三星則可望獲得美國政府豁免，避免受到這些管制衝擊。這兩家業者都在中國設立晶片廠。