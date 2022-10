Dawn(右)在表演結束後不忘回吻泫雅。(讀者提供)

「太空港音樂藝術嘉年華」今(8日)起於台北大佳河濱公園為期3天盛大展開,首日的表演陣容就相當華麗,吸引2萬人前來朝聖,包括吳青峰、蔡詩芸、婁峻碩、高爾宣、吳卓源等台灣歌手輪番上陣,還有美國情歌王子Lauv,壓軸更請來韓國性感小野馬泫雅與未婚夫DAWN(金曉鐘)特地飛來台隔離,獻出首次海外合體演出,他們也是疫情後首組來台的韓星。

泫雅今一身黑色短裙性感登場,在演唱完第一首歌〈I'm Not Cool〉後,她先是用中文跟大家問好「大家好,我是泫雅,謝謝你們」,並哽咽地說「好感動,你們過的好嗎?我好想你們,大家都沒有忘記我,還能跟著我的音樂合唱,真的非常感謝」。期間看到台下粉絲激動到落淚,她還暖心說「笑一個吧,我很開心,你也不要哭」,更詢問翻譯「不要哭」的中文怎麼說來安慰,又俏皮比大愛心說:「雖然現在天空下著雨,我們就用愛來戰勝吧。」最後1首歌〈Bubble Pop!〉結束後還忍不住哭了,也不忘和粉絲打勾勾約定,「會帶著新的作品來跟大家見面,希望在這之前大家都要保持身體健康,每天都過得幸福快樂」。

緊接著Dawn上場,唱到第2首歌〈DAWNDIDIDAWN〉時,他熱情脫下上衣露出精壯腹肌,在結束〈Stupid cool〉後,他開心介紹請泫雅再次出場,不忘分享「我們這次來台北,泫雅帶了很多以前粉絲送的禮物過來,我好羨慕喔,那我們為了粉絲獻唱一首如何」,便一同演唱〈DEEP DIVE〉,不僅貼身熱舞,泫雅還嘟嘴索吻,Dawn也激烈回親,最後1首歌〈PING PONG〉結束時,換Dawn親了泫雅的臉頰,讓全場氣氛嗨到最高點,2人共獻上近1小時的演出,為太空港首場劃下完美句點。小倆口也將在明搭機返韓。

另外,第一次來寶島的Lauv,也超有誠意地演唱了〈Stranger〉等15首歌,還特別把〈PARIS IN THE RAIN〉的歌詞改成「TAIPEI IN THE RAIN」,相當符合今天台北的天氣,全場共50分鐘的表演宛如一場小型演唱會,他也激動地說「今天真的很開心來到台北」,不忘約定會盡快再次來台和大家見面。