Dawn（右）在表演結束後不忘回吻泫雅。（讀者提供）

「太空港音樂藝術嘉年華」今（8日）起於台北大佳河濱公園為期3天盛大展開，首日的表演陣容就相當華麗，吸引2萬人前來朝聖，包括吳青峰、蔡詩芸、婁峻碩、高爾宣、吳卓源等台灣歌手輪番上陣，還有美國情歌王子Lauv，壓軸更請來韓國性感小野馬泫雅與未婚夫DAWN（金曉鐘）特地飛來台隔離，獻出首次海外合體演出，他們也是疫情後首組來台的韓星。

泫雅今一身黑色短裙性感登場，在演唱完第一首歌〈I'm Not Cool〉後，她先是用中文跟大家問好「大家好，我是泫雅，謝謝你們」，並哽咽地說「好感動，你們過的好嗎？我好想你們，大家都沒有忘記我，還能跟著我的音樂合唱，真的非常感謝」。期間看到台下粉絲激動到落淚，她還暖心說「笑一個吧，我很開心，你也不要哭」，更詢問翻譯「不要哭」的中文怎麼說來安慰，又俏皮比大愛心說：「雖然現在天空下著雨，我們就用愛來戰勝吧。」最後1首歌〈Bubble Pop!〉結束後還忍不住哭了，也不忘和粉絲打勾勾約定，「會帶著新的作品來跟大家見面，希望在這之前大家都要保持身體健康，每天都過得幸福快樂」。

緊接著Dawn上場，唱到第2首歌〈DAWNDIDIDAWN〉時，他熱情脫下上衣露出精壯腹肌，在結束〈Stupid cool〉後，他開心介紹請泫雅再次出場，不忘分享「我們這次來台北，泫雅帶了很多以前粉絲送的禮物過來，我好羨慕喔，那我們為了粉絲獻唱一首如何」，便一同演唱〈DEEP DIVE〉，不僅貼身熱舞，泫雅還嘟嘴索吻，Dawn也激烈回親，最後1首歌〈PING PONG〉結束時，換Dawn親了泫雅的臉頰，讓全場氣氛嗨到最高點，2人共獻上近1小時的演出，為太空港首場劃下完美句點。小倆口也將在明搭機返韓。

另外，第一次來寶島的Lauv，也超有誠意地演唱了〈Stranger〉等15首歌，還特別把〈PARIS IN THE RAIN〉的歌詞改成「TAIPEI IN THE RAIN」，相當符合今天台北的天氣，全場共50分鐘的表演宛如一場小型演唱會，他也激動地說「今天真的很開心來到台北」，不忘約定會盡快再次來台和大家見面。