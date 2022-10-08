邱勝翊（王子）日前遭控擾鄰，經常在內湖豪宅開趴喧囂至凌晨2、3點，掀起熱議。王子與弟弟邱宇辰（毛弟）今（8日）出席公益籃球賽，對此公開道歉，「如果有打擾到任何人，我們深感抱歉，但我們練球還是會到球場上，我們會多注意，如果有一些報導不是那麼的真實，我們就讓它過去吧。」被問到豪宅是跟昆凌承租，有跟她道歉？王子強調：「基本上就跟所有打擾到的人道歉。」

而王子、毛弟皆為《全明星運動會》前成員，兩兄弟覺得這季看得很刺激、很精彩，毛弟身為第1季的選手，表示當初他們瘋狂練習，之後可能讓學弟妹也練到走火入魔，「我昨天還聽說有隊員比如說他們早上7點練習，其他組的隊員就早上6點。」他不忘提醒選手要小心身體，不要再有人受傷。

對於第4季紅、藍兩隊被郭泓志領軍的黃隊壓不過氣，王子透露之前錄《全明星觀察中2》時，覺得郭泓志私底下很暖，看到他在運動場上，忍不住讚揚：「不愧是上過大聯盟的男人，很霸氣，所以黃隊現在氣勢如虹。」直說「郭哥太強了吧」，但覺得賽季沒到最後輸贏還很難說。