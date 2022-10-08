國安局長陳明通6日赴立法院報告並備詢前，面對媒體詢問前新竹市長林智堅論文案、赴泰國觀光參訪相關爭議，皆不發一語。質詢開始後，國民黨立委馬文君問，「余正煌也曾經是你的學生，這對他來說其實是種傷害，要不要對他說抱歉？」陳明通回應，「跟委員報告，由於角色關係，我陳局長不回答陳教授的問題」，因此就有一份最新的民調指出，有超過9成民眾「不認同陳明通說法」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》7日對於「立委問陳明通對余正煌抱歉嗎？陳明通說陳局長不回答陳教授的問題」進行了網路民調，截至8日22時，已有1.2萬人進行投票，有4％的民眾「認同陳明通說法」、有94％的民眾「不認同陳明通說法」、有1％的民眾則認為是「其他狀況」、另有1％的民眾「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛氣炸留言表示「身為國家這麼重要的職位官員，竟然這樣說」、「那陳局長領不領陳教授的薪水？陳教授可是任職在國立大學，領的是納稅人的錢，當然該受監督，該回答」、「堂堂國安局長不敢面對問題應該是心裡有鬼吧」、「那麼每當問他他都說他現在是陳局長，永遠也不用回答陳教授的問題」、「今日的陳明通不回答昔日陳明通的一切問題」、「雙面人才會有這樣的困擾」。