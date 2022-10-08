俄羅斯總統普丁侵烏戰爭蒙受新打擊，連接俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋（又稱克赤大橋）8日發生爆炸事件，造成大橋起火及部分橋面倒塌，及至少3人死亡。俄羅斯指爆炸事件是汽車炸彈所致，並痛批烏克蘭搞恐怖主義。烏克蘭郵局則立馬發行相關紀念郵票。

烏克蘭總統顧問波多利亞克8日在推特宣稱：「這只是開端、所有非法事物都將被摧毀、所有被竊取的事物都將歸還烏克蘭，俄羅斯將從它占據的所有地區被驅逐」。他並未直接承認克里米亞大橋爆炸係烏方所為。

克里米亞大橋嚴重損毀，斬斷了俄軍物資運補大動脈。俄羅斯國防部8日表示，當局將改透過海上走廊及陸地走廊，運補物資給烏克蘭南部的俄軍。俄羅斯國防部長蕭依古同日宣布，任命陸軍上將蘇羅維金（Sergei Surovikin）為對烏「特別軍事行動」新指揮官。

克里米亞大橋於2018年落成、2019年完全通車。這座橋是俄軍對烏南運送軍事裝備、部隊的重要交通樞紐。全俄保險聯盟估算，大橋爆炸導致2億元至5億元盧布（約1億至2.5億新台幣）損失。莫斯科之前也曾威脅基輔，不管戰事如何，若橋梁遭破壞就要展開報復。目前大橋允許小汽車和客車通行，所有車輛須經過全面安檢。