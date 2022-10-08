新北市一名范姓男子去年酒後行經一處路段，隨意伸手觸摸A女的屁股得逞，A女當場報警處理時，范男見警方到場，竟氣到作勢毆打A女，經警方制止後，范男又打傷警察，慘罪加一等。新北地院審結，依犯性騷擾防治法及妨害公務等罪，判范男應執行拘役60日，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，范姓男子去年10月晚間酒後行經新北市一處路段，見前方的A女無法抵抗，便出手觸摸A女臀部得逞，經A女報警處理，員警趕抵現場處置，未料范男竟作勢靠近A女打人，員警及時制止之際，范男又揮打員警的手臂，慘依違反性騷擾防治法及妨害公務等罪嫌移送法辦。

范男接受警詢時坦承犯行，檢察官核對A女的指述、員警於偵查時指證的情節、性騷擾事件申請書、范男酒測紀錄表與監視器畫面等，認定范男的自白與事實相符，依法提其公訴。

新北地院法官認為，范男只為了逞一己私慾，未尊重他人的身體，乘女子不注意之際，藉機觸摸對方屁股，造成其心理恐慌與不安全感，還對到場處理的員警以強暴方式妨害公務執行，故依犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，處拘役40日，又犯對公務員依法執行職務時施強暴罪，處拘役40日，應執行60日，得易科罰金6萬元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！