前立委郭正亮。（資料照片）

前立委郭正亮近日觀察民進黨台北市長參選人陳時中，目前開始打深綠的調子亦即「抗中保台」，目的就是為了市議員，怕市議員選得太難看，「可是這樣的局就是不會贏！」

郭正亮4日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播時指出，陳時中現在開始打深綠的調子，意味著不會贏！所以要顧盤，如果顧住民進黨基本盤，好歹是第二，不要輸得太難看。以現在民調，有可能輸黃珊珊，跌到第三，多沒面子。且要考慮市議員，會被帶賽。

郭正亮強調，現在出手打「抗中保台」，就是為了市議員，怕市議員選得太難看，會得罪太多人，可是這樣的局就是不會贏！不會贏的局，沒有人這樣搞的。

郭正亮直言，陳時中要考慮市議員的盤，不能考慮他勝選，應為他知道不會贏，所以才會無精打采！

郭正亮解釋，當年陳水扁1994年選台北市長、2000年選總統，選到後面，整個印堂是亮的！

郭正亮說他自己也有經驗，2001年第一次選立委，在外面走會感覺越來越多力量在支持。一開始選民調第12名，到最後民調衝到第2名，氣場、感覺差非常多！