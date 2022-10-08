俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫今天表示，發生爆炸並受到重創的克里米亞大橋已重新開放通車。這座橋梁將克里米亞半島（Crimea Peninsula）與俄國本土連接。
法新社報導，阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram發文說，「克里米亞大橋的道路交通已經恢復」；並說，要上橋的巴士和汽車必須接受「全套檢查程序」。
俄羅斯方面稍早表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列火車的油罐車廂，造成橋梁局部損毀，當局已展開刑事調查。
俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫今天表示，發生爆炸並受到重創的克里米亞大橋已重新開放通車。這座橋梁將克里米亞半島（Crimea Peninsula）與俄國本土連接。
法新社報導，阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram發文說，「克里米亞大橋的道路交通已經恢復」；並說，要上橋的巴士和汽車必須接受「全套檢查程序」。
俄羅斯方面稍早表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列火車的油罐車廂，造成橋梁局部損毀，當局已展開刑事調查。
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