隱形眼鏡雖然方便，長期配戴還是會讓眼睛無法正常代謝，進而引發角膜炎、紅眼睛等病症。英國一名中年婦女卻因戴著它洗澡，讓變形蟲趁虛而入，最後症狀惡化必須摘除整顆眼球。

英國《獨立報》(The Independent)指出，患者為54歲的梅森（Marie Mason），2015年某天一如往常沒拔掉隱形眼鏡就去洗澡，過後始終覺得眼睛有異物感，察覺視力漸漸衰退，她嚇得直奔醫院治療。醫師診斷出此為「棘阿米巴角膜炎」，即一種稱作棘阿米巴原蟲的變形蟲感染所致，其廣泛分布於活水、沼澤、下水道等系統，美國有超過8成病例發生在配戴隱眼游泳、淋浴的患者，或是使用隱眼時沒有良好的衛生習慣。

隨著時間越久，變形蟲逐步吞噬梅森的眼角膜，導致視力惡化，她先後服用多種藥物，包括進行角膜移植手術，最後仍必須摘除眼球。

A woman has lost an eye after it became infected when she wore contact lenses in the shower.



Marie Mason developed an infection in her left eye after a microscopic amoeba present in tap water got between her contact lens and cornea.https://t.co/wlHIAV3tnV pic.twitter.com/qpdJK4mPZA — Plymouth Live (@Plymouth_Live) October 6, 2022

她回憶起那段活在恐懼裡的日子，說道「工作必須停擺，因為每隔半小時我就必須點眼藥水，對於一個在廚房工作的人來說，這太折磨了…」儘管現在的她只剩一隻眼睛，工作、生活不受影響，除了不能開車。最後不忘呼籲大家，戴著隱眼從事水上活動時必須特別小心，洗澡也千萬要拿下來，不差那幾秒鐘，沒有人會想經歷這種情況。