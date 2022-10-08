民進黨台北市議員參選人洪婉臻今天(8日)晚上舉行競選總部成立大會，還舉辦金曲之夜，民進黨台北市長參選人陳時中站台，千名支持者塞爆現場。陳時中大讚洪是在地的女兒，需要在地長大的議員，才能體會在地民眾需求。洪婉臻批台北市長柯文哲是「浮浪貢」，過去砍了敬老金，如今打8折恢復發放，她未來擔任議員一定會加強長者福利。

晚會邀請到金曲歌王荒山亮、金曲歌后朱海君、金曲甜心向蕙玲等人獻唱，立委余天原先預計出席，卻因發燒臨時取消行程。陳時中致詞表示，洪婉臻是在地的女兒，對市場情況很了解，需要在地生活長大的議員，才能體會在地民眾的需求，將萬華街廓經濟、在地文化都大力宣傳，讓台灣人都知道。

陳時中說，她是年輕有為的女性，因為有孩子，知道年輕爸媽需求，如何照顧小孩，他自己也有政策跟她配合，陳時中還開玩笑地說自己的坐月子政策，不知道洪用得到嗎？

陳時中還提到，未來洪婉臻的小孩如果要看球賽、去運動場館、參與藝文活動，也可以使用團隊提出的政策「藝遊券」，讓6到18歲的人使用1500元補助；而針對超高齡照顧，除了做好長照，一定會發放敬老金，這不是錢的問題，是給長者尊重，敬老尊賢社會才會進步。

陳時中看到現場人潮，還笑稱今天的人實在有夠多，實在有夠熱鬧，人家請他來幫洪婉臻助講，但他看了之後，「好像不是幫她助講，而是來這裡搶票」，如果投給洪婉臻的人投給他，他就選上了。

洪婉臻表示，陳時中擔任衛福部長時，帶領全台灣抗疫，全世界都知道陳時中做得很好，市民要選一個會做事情、在地父母官、有慈悲心的人帶領台北市，讓負責任的人擔任台北市長。

話鋒一轉，洪婉臻批評柯文哲是「浮浪貢」，過去砍掉敬老金，如今打8折恢復發放，她未來擔任台北市議員後，一定會加強長者福利，她自己是6歲孩子的媽媽，可以知道媽媽、小孩的需求，另外男生的福利也不會忘記，爸爸也要一起照顧家庭與孩子，一定會全面檢視需要做的事情。