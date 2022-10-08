美國企業第三季財報季將於本周登場，寄望業績報喜驅散聯準會鷹式升息陰霾的投資人恐怕要失望了，Q3標普500企業的營收獲利料明顯倒退，繳出兩年來最糟季報，對標普指數又是另一大考驗。

根據金融數據供應商FactSet資料，分析師預測Q3標普500企業獲利平均年增2.9％，若結果屬實的話，將是自2020年第三季以來最小增幅。

營收部分年增8.7％也令人擔憂，要是預測成真，將是2020年第四季以來，營收年增幅首次在10％以下。

Fed為制伏通膨巨獸猛升息，可能將經濟推向衰退深淵的陰霾罩頂，美股今年來表現低迷。標普500指數今年迄今已跌21.4％，與1月3日收盤高點相比跌23％。道瓊指數與那斯達克指數，今年來各累跌17.6％、29.2％。

若從各類股來看，Q3的最大贏家是能源股。FactSet資料顯示，拜石油天然氣價格大漲之賜，上季能源股的每股盈餘（EPS）狂飆年增115.7％，營收年增幅35.6％。

表現次佳的是工業類股，Q3 EPS年增24.2％。雖說工業股對經濟變化最敏感，Q3營收預估年增12.％，將是史上第四佳。

Q3的輸家是通訊服務股和金融股，前者上季EPS年跌13.2％；後者EPS年跌11.8％，營收也僅年增2.6％。

從個股來看，對能源股獲利年增幅貢獻最大的，非艾克森美孚（ExxonMobil）與雪佛龍（Chevron）莫屬。這兩大石油巨頭Q3獲利有三位數成長，營收增幅也達兩位數。

受股神巴菲特青睞今年頻頻加碼的西方石油（Occidental Petroleum），Q3EPS從去年同期的0.87美元增至2.68美元，年增率高達208％。臉書母公司Meta Platforms及串流巨頭網飛（Netflix）上季表現最慘，EPS各自暴跌40％、31.7％。標普500成分企業目前看來獲利仍保持成長，不過要是將表現最猛的能源股排除不計，標普企業今年獲利會呈現衰退。