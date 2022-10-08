遠雄人壽關懷偏鄉學童，志工團10月第9次出團，前進高雄阿蓮國小峰山分校，身體力行用心陪伴，引領孩子成就自信未來，這是阿蓮國小創校60年來，企業志工參訪關懷人數最多的一次；「遠雄愛不落」偏鄉關懷足跡已遍及台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地，同時提供23所偏校逾4000份由憨兒們細心烘焙的愛心餐盒。

從南到北、平地到深山，遠雄人壽實地走訪偏校，深入了解學童實質所需；遠雄人壽總經理趙學欣表示，因為知道需要，才能真正幫助他們，而許多需要的東西是眼睛看不見的，除了提供實質助學補助，我們從孩童的營養健康、生命教育、知識探索、課輔挹注等各面向做起，希望提升偏校孩童們的競爭力，鼓勵努力學習、勇於挑戰，闖出屬於自己未來的一片天。

緣於保戶劉先生對高雄阿蓮國小所在地的深厚情感，遠雄人壽志工團義無反顧號召高雄在地業務同仁，親赴探訪陪伴偏校學童們，讓偏鄉不再偏。

峰山分校因位於非山非市邊緣校區，資源有限，曾經因新生人數銳減面臨廢校困境，但在校長蘇聰榮及主任張家彰認真辦學下，用心打造適合孩子們的學習環境；遠雄人壽深受感動，安排教師節前夕，驅駛遠雄愛不落偏鄉關懷列車來到這裡，攜手臺灣海洋大學講師傳遞海裡種珊瑚、守護生態復育知識，孩童們也發揮無邊無際的想像力，與志工齊力彩繪獨一無二的珊瑚基座，為種下珊瑚盡一份小小心意，期許偏鄉孩子們從做中學，學中做，如同一顆種子，在成長的過程慢慢發芽，成為環境保育的新尖兵。

遠雄人壽重視運動教育，此行也在校內舉辦一場「齊飛熊盃環保健康足球賽」，將學習到的生態知識，融入競賽中同樂共學。

當地多數學生家中務農、經濟條件不佳、課後無人接送陪伴，缺乏課照輔導教育，為此，遠雄人壽也提供阿蓮峰山分校課輔經費、贈送生態叢書，把探索世界需要的能量傳遞給孩子，讓學校成為孩子下課後的開心學堂，將滿滿的愛與關懷轉換爲成長的力量，引領學童看見更寬廣的世界。