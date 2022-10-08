女星范冰冰2018年陷入陰陽合約風波，重創演藝事業，也遭封殺4年無法在大陸有新作品，但她仍積極找復出機會，勤跑時尚活動外，不久前還客串韓國電視劇引起熱議；釜山影展今（8）日宣布范冰冰奪下「亞洲內容獎-傑出亞洲演員獎」，她透過影片受獎且全程用英文致謝，更意外洩復出進度。

最近韓國釜山影展星光雲集，今日典禮上更頒發多項大獎，其中把「亞洲內容獎-傑出亞洲演員獎」頒給大陸女星范冰冰，但礙於疫情她沒有到場，只能透過錄影方式受獎和致謝；范冰冰以一襲潔白露肩禮服現身大銀幕，全程以英文表達感謝，「很榮幸在亞洲這麼多演員裡被選中，成為獲獎者」。

范冰冰在釜山影展獲獎。（圖／摘自范冰冰工作室微博）

另外范冰冰也透露期待和更多韓國導演、製作人、演員合作，表示明年會親自飛到韓國參與第28屆釜山國際電影節，「謝謝大家，我們明年見」；許多網友聽完范冰冰一席話，注意到她似乎復出不遠了，更有內行粉絲爆料，范冰冰已經在韓國拍完一部電影，內容還沒公開。

范冰冰本人也轉發在釜山影展獲獎影片，感恩之餘還俏皮地說，「可為啥我聽的是胖bingbing」，讓人看到她巨星風采外喜歡自娛的一面。