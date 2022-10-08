究竟是什麼英文字，會讓男人看了忍不住微笑？一名網友日前搭火車時，看見有阿嬤居然戴著印有「成人網站」名稱的帽子，因此心生好奇，如此特別款式的帽子要去哪裡購買，貼文一出，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享在火車上拍下的照片，只見一名平凡的阿嬤坐在博愛座上，手拉行李箱還背著粉紅色的小包包，不過仔細一看，阿嬤的白色帽子上，居然印了知名成人網站的名稱，讓原PO看了瞬間眼睛為之一亮，好奇發問，「阿嬤…您的帽子，在那裡才能買得到呢？」

原來阿嬤帽子上印的英文字，是某成人網站的名稱。（圖／翻攝自FB社團 路上觀察學院）

照片曝光後，不少網友忍不住嘴角失守，笑說「阿嬤果然是老江湖」、「真·老濕姬」、「乖孫加會員送的XD」、「任何潮牌都比不過阿嬤這頂」、「阿嬤一定覺得這頂帽子很不錯，每個男的都對他會心一笑」。

除此之外，也有網友分享，過去曾在路上碰到巡邏員警，腰間掛著的小包也寫著知名成人網站的名稱，照片一出，獲得上百網友按讚叫好。