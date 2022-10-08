灰色自小客車自撞施工護欄。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名男子8日晚間酒後上路，加上疑似未注意車前狀況，不慎撞上施工處圍欄，整輛車四輪朝天卡在圍欄中，轄區三民一分局員警獲報趕抵現場，所幸男子無大礙，但酒測值超標，被依公共危險罪嫌依法送辦。

路口監視器拍下，一輛灰色自小客車8日晚間9時許，沿著博愛一路直行到北平一街口時，卻突然直直撞上路邊施工圍欄，整輛車四輪朝天卡在圍欄中，一旁車殼零件散落一地，所幸駕駛意識清楚僅輕傷，三民第一分局十全派出所獲報後立刻到場處理。

經警方初步了解，45歲的林姓男駕駛供稱在新興區喝了一罐啤酒後，要回左營住家，途中疑似因視線昏暗且未注意車前狀況時，撞上施工處圍欄造成車輛翻覆，而警方依規定施作酒測，林男酒測值為0.27，已經超標，全案依公共危險罪移送偵辦，另外，交通分隊除依規定測繪外，車禍肇事原因及責任仍有待警方進一步釐清。

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