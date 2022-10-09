劉若英身穿極光裝，唱出面對愛情的不懼和瀟灑。（相信音樂提供）

劉若英身穿飛行裝呼應「成長」主題。（相信音樂提供）

劉若英騎乘離地7公尺「最初的雲霄飛天鐵馬」環繞小巨蛋。（相信音樂提供）

劉若英今晚（8日）在台北小巨蛋舉辦「飛行日」演唱會，她第一次挑戰四面舞台，斥資破億元打造8大驚喜獻歌迷。除了開場有飛天鯨魚，演唱會尾聲演唱〈快樂天堂〉時，還有一隻5米高、重300公斤的「給我抱抱打氣熊」從舞台正中間緩緩升起，毛茸茸的模樣超級可愛。

原來「泰迪熊」從小就是劉若英的幸運物，她想將這份幸運和今晚的感動，分享給陪伴自己的所有歌迷，所以特別帶著大熊登場。她凡事求好心切，為了籌備這場演唱會，前陣子壓力超大，她也在台上透露，老公跟兒子在家都要戴口罩，因為怕她不小心感冒，看到她回家都很怕她。

而在演唱會尾聲，她感性自剖，「我不是一個嘴巴很甜，會說我很愛你們的人，身為一個歌手，如果能有一首歌 可以一直陪伴你們，那是很幸福了，在唱最後一首歌之前，我想祝福大家除了各自安好，還要健康平安、平安健康。」演唱會在〈後來〉的萬人大合唱中劃下句點。她看到全場歌迷拿出手機閃爍著燈海也感動哭了。今晚小巨蛋首演結束後，劉若英「2022飛行日巡迴演唱會」將唱到歐洲，11月23日倫敦THE LONDON PALLADIUM，11月26日巴黎 LE PALAIS CONGRE，其他場次資訊與售票訊息將陸續公佈。