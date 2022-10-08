民眾黨新竹市長參選人高虹安參選以來，頻遭綠營側翼以各種手段攻擊。資深媒體人吳子嘉表示，民進黨這件事搞過頭了，高虹安保證當選。

吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中表示，抹黑高虹安北一女變插班生，資策會也去告高虹安…等事情一大堆；吳子嘉預告，搞過頭了，高虹安保證當選。當年民進黨翻身變成執政黨、推翻國民黨，就是國民黨過頭了。今天民進黨用這樣的方式欺壓媒體、掌握媒體等事情一大堆，這種政黨已經淪落到比當年的國民黨更可惡，因此他認為，高虹安會被民進黨搞到當選。

另外，針對日前爆料，反遭民進黨新竹市長參選人沈慧虹提告。吳子嘉指出，他從頭到尾沒說過沈慧虹討官做。他收到的爆料是台北市長柯文哲主動打電話給沈慧虹，邀請沈慧虹到台北市府擔任12職等事務官，怎會是討官？當時的標題是「沈慧虹跟柯文哲兩個人談當官的事情」，並沒講過「討官」。吳子嘉認為，如果告的是「討官說」，絕對不構成犯罪要件，沈慧虹告錯了，他揚言看狀況是否告沈慧虹誣告。