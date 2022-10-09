台股近期一度面臨萬三關卡保衛戰，有網友在PTT發文指出，前兩年股市從9000點一路噴到18000點，過去20年，從沒有這兩年如此兇猛的漲幅，他好奇這波套牢到底要多久才能解套。貼文一出引發討論，有網友則分析，「只要投資台股10年以上，目前勝率是100%」。

原PO在PTT以「萬八存股多久能解套？」為題發文指出，台股這兩年狂飆，一路噴到18000點，過去20年不曾有這麼兇猛的帳福，他認為萬八是近年高點的這件事無庸置疑，這波套牢要多久才能解套？

有專業網友回覆，台股從1967年至2021年滾動20年來看，其實過去20年表現不錯，如果要問套牢多久，根據台股的歷史表現，假設每年買在年初的第一天，只要撐到10年以上，勝率就有97.5％了。

該名網友進一步指出，只要投資台股10年以上，目前勝率是100％，扣除掉1990年代網路泡沫特殊情況，沒有半次是10年後還沒有回來的情況，他認為除非這個紀錄未來被打破，不然最多就是被套牢10年。

該網友也提到，只要持續買進，現在的便宜價位就是未來的報酬，除非是退休族，沒有任何收入可以再投入，才應該要擔心，如果是還在工作的年輕人，遇到大跌反而應該要開心、而不是害怕，「沒有大跌，哪來的機會買到便宜的股票？」他強調，把思維看長一點，就不會在意短短一兩年的漲跌。

貼文一出引起網友熱議，「你講出事實，但少年股神聽不進去」、「散戶最多10個月吧，10年太難」、「10年，而且還要攤平才能解套」、「指數投資不就十年起跳，撐不住怪自己吧」、「不用10年，下次QE很快就來了，畢竟毒藥會上癮」、「定期定額還好啦，慘的是追高的」；但也有網友提到，「1990年碰到網路泡沫，台股12686點花了30年才衝破」。