台灣IC設計公司通常著重在消費性電子產品市場，不過成立於2002年的精拓科技，營收卻有6成來自工業電腦，毛利率更是高達7成，它究竟是怎麼做到的？

台灣工業電腦橫掃全球8成市占，裡面為人知曉的企業，多半是研華、樺漢、凌華等下游系統廠。

然而，有一家預計今年底前轉上櫃、6成營收來自工業電腦的公司，卻是一家IC設計業者，它就是總部位於新竹的精拓科技。

精拓設計的晶片用於工業電腦，負責控制主機板的訊號轉換與傳輸，去年稅後淨利近一・二億元，不僅年成長逾一○○％，更創下興櫃以來新高。時序進入今年上半年，儘管電子業進入熊市，但該公司毛利率再攀至七○％，硬是比同業聯陽與新唐，多出近三十個百分點，帶動營收、獲利均創同期高點。

亮眼成績的背後，令人訝異的是，精拓過去曾在4年內營收腰斬，獲利只剩原來的兩成不到。今年成立剛好滿20年的它，究竟如何從谷底再起的？

主機板需求弱 同業殺紅眼

精拓創辦人陳神寶，過去曾在記憶體大廠華邦電的電腦產品事業中心，擔任協理一職，負責的產品線是主機板上的輸出入控制晶片，而他的大客戶就是主機板龍頭華碩。

2002年時，由於當時華邦電全力衝刺記憶體事業，邏輯IC事業並不被內部重視。然而看好該領域的陳神寶，與三位同事向親友籌資一億元資金，成立精拓，聚焦發展電腦控制晶片的設計。

創業之初，陳神寶堅持不與老東家華邦電搶生意，因此他把客戶開發的準星，瞄準主機板「三哥」、當時沒有固定晶片合作商的微星，花了3年時間，不僅拿下微星的訂單，還打進當年以自主品牌推出主機板的鴻海。

有了大咖客戶加持，精拓2009年的營收，達到6億元的巔峰。不過，從2010年起，全球主機板需求由盛轉衰，同業的新唐、聯陽，削價搶奪微星訂單，產品價格從1美元殺剩不到0.5美元；到了2013年，精拓該年營收僅剩2009年的一半，獲利更蒸發逾8成。

當時的陳神寶大膽決定，全公司近40位工程師，全數轉進2009年營收占比僅5％的市場——工業電腦。

其實，這個拍板定案是經過深思熟慮。陳神寶當時發現，營收僅占5％的工業電腦，所賺來的錢已能維持公司一整年的營運，「但那時也會擔心工業電腦市場不夠大。」精拓副總陳贈文坦言。