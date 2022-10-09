「因為大家健身習慣養成了，現在不只商用健身器材需求回來了，連家用的需求還比疫情前高，未來健身市場就會是這樣有趣的現象。」喬山總經理羅光廷語帶笑意，似乎終於鬆了一口氣。

《財訊》報導指出，一場疫情，全球健身場館展店數停滯，一度讓喬山這家全球第一大的商用健身器材廠遭遇亂流。羅光廷只能趕緊帶領喬山調整策略，聚焦家用、走向電商、重視軟體與服務，不僅穩住喬山的營運，更讓喬山跟上了健身產業的重大變化，營運可望漸入佳境。

以商用健身器材為主要營收來源的喬山，2019年每股盈餘曾經來到4.26元的近5年新高，股價一度衝上百元。喬山正期待全球健身風潮持續向上，誰知2020年因為疫情攪局，不僅讓喬山單季轉為虧損，2021年每股盈餘更只剩0.13元。

疫情爆發 一位員工也沒裁

「場館都關了，但我什麼都不能做。」羅光廷談到疫情爆發時的心境很無奈，也讓他想到2009年第2季，雷曼兄弟倒閉引爆的全球金融風暴，當時的喬山選擇的是優退員工，「但事後我發現這樣一點都不划算，因為員工的經驗值就不見了，而且疫情應該最多就熬個2、3年，撐一下就過了。」所以羅光廷選擇和過去不一樣的策略，這回，喬山1名員工也沒有裁退。

雖然穩定了軍心，但看著不斷下降的商用營收，羅光廷開始加快家用和售後市場的發展。接受《財訊》採訪時，羅光廷說，2020年第2季疫情在全球逐漸發酵，家用健身器材的需求大到讓公司的庫存都出光了。他也因此才發現，過去喬山因為「重商用、輕家用」的策略，讓電商通路的布建並不完全，所以喬山趕緊和電商平台蝦皮、亞馬遜等合作放上商品，也在中小型國家自建官網，不再僅聚焦大國，「但當時因為原物料短缺，幾乎每一個健身器材品牌的產品都在『欠貨』，等待期間平均達到120天左右。」

根據《財訊》報導，喬山家用健身器材的營收比重，因此在2020年不僅正式超越商用健身器材，營收也一舉年增1.7倍，由2019年的1.9億美元暴增至5.3億美元，適時彌補了商用健身器材營收由6.1億美元年減3成至4.2億美元的下行慘況，「以前還一度有人建議收掉賠錢的家用事業，沒想到竟成為成功度過疫情的關鍵。」

守住商用客戶 運費自己吞

不過，《財訊》報導指出，羅光廷也明白，喬山仍得抓牢商用客戶的市場，便決定在疫情期間做起「業餘工作」，像是無償幫助健身場館搬走器材，拉大健身民眾的社交距離，或是提供場館空氣清淨機，「就連教練沒口罩，我還幫忙調撥了30萬片左右的口罩支援給場館。」