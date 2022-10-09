Tesla AI Day2022主題圍繞在人工智慧，展示科技堆疊演進的成果與未來發展的願景，三大主要項目分別為機器人、自動駕駛以及超級電腦。(圖/先探投資週刊提供)

海倫凱勒曾說：「許多人對真正的幸福有錯誤的認識。它不是透過滿足自己的願望而實現的，而是透過忠於一項有價值的任務來實現。」Tesla創辦人馬斯克貴為首富，不過相較於提升生活品質，更樂於推動科技持續進化，Tesla全球ＥＶ銷量高居首位，SpaceX為首屈一指的航太企業，但馬斯克所擘畫的遠景，說明這些都只是夢想一部分的環節而已。

Optimus機器人開始實習

雖然Tesla官網宣稱是電動車、太陽能與清潔能源公司，不過真實的業務範圍並不侷限於此，就如馬斯克所說，Tesla是眾多新創公司的集合。二○二一年首次舉辦的AI Day，發表了酷似人形的機器人Tesla Bot，然而更重要的是「D1」晶片和超級電腦平台「Dojo」，意味著擁有發展上游到下游整個生態圈的能力。

而今年的AI Day，展示了「Optimus」原型機，包括二．三kWh電池組、電腦運算、二八個關節驅動器、六個驅動器等配置，全身能夠產生二○○個以上不同角度的動作，足以負重十公斤，並精準抓握小型零件，馬斯克表示目標是製造能夠取代人力的人形機器人，並將低成本造車策略移植到生產機器人，期望未來價格壓低至兩萬美元以下。

相較於知名的Boston Dynamic機器人，Optimus看起來失色不少，縱然經過工廠測試，距離實際發揮作用與大規模量產，仍然有著一段不短的路要走，但是，馬斯克點出了兩個人形機器人重要但是被忽略的關鍵，即「製造成本」與「可以和真實世界互動的大腦」， Optimus價格比車輛更便宜，且目標成為Tesla工廠主力，導入大量造車經驗運用於機器人。

過去Tesla曾被嘲笑是將電腦裝在四個輪子上，然而在電動車熱銷後，再度引用這句話卻有著新的生命，Optimus是把電腦放在兩條腿上。機器人可以代替人類進行危險、重複且無聊的工作，且可廣泛應用於各產業智慧製造、生活所需的各項服務，透過ＡＩ晶片的演進，賦予更強大觀察、預測、識別的進化能力。

智能化將成下一個兆元產業

全球工業演進大致分為三階段，從動力取代體力、以計算力協助腦力，到新一代資訊技術取代決策力，機器人是邁向智慧製造的重要環節；製造轉型智動化有四大方向，自動化技術智慧化、勞動人力數位化、供應鏈體系優化與營運分析與決策，透過聯網化、可視化、透明化、預測化與自適化建構基礎能力。

台灣智動化產業概分控制元件、工業機器人與自動化設備及系統三部分，關鍵零組件主要有控制元件，包含控制器、工業電腦、馬達及致動器等；工業機器人如直角坐標型、平行結構型、SCARA機器人、協作型機器人、多關節機器人等；自動化設備與系統則可有專用設備、檢測設備與自動化系統等。

國內知名零組件廠商，如上銀、台達電、研華、盟立等，工業機器人如廣明旗下達明、直得等，設備如佳世達、均豪、帆宣等。工研院預估我國今年智動化產業產值為六六二○億元，二○二八年將成另一個支撐經濟發展的兆元產業。

國際機器人聯盟（ＩＦＲ）定義工業和非工業型機器人與機器裝置，服務型以用途分為專業與消費用，專業用銷售量以運輸物流用機器人為最高，且預期至二○二四年複合成長率將有三成，專業清潔用則因疫情而出現高成長，醫用機器人則是銷售金額最高，消費型則以家務用占比最高，而居家照護是持續成長的利基市場。

物流系統涵蓋貨物流動、運輸、處理與包裝，包含自主移動機器人（AMRs）與無人搬運車（AGVs），最大不同點在於AMR能夠自主導航，此次Tesla所展示的Optimus，採用與車輛相同的導航系統，具備WiFi和LTE連線能力，可以即時偵測環境中的物體動向，在前往目的地同時，並不會撞上周邊的人或物。

AMRs隨著導航技術更成熟，如Amazon Robotics、Omron等研究機器人艦隊控制系統，除了可辨識架上取貨，還可組隊執行搬運等工作，在非工業環境，則可應用於住家、郵局、醫院、辦公室等，如ABB的行李搬運管家、Athon的智慧藥櫃、Fraunhofer IPA的智慧照護行動車等，應用範圍正快速向外延伸擴展。

自動駕駛與超級電腦

雖然Optimus功能以工廠為主，不過未來也可能延伸至服務型。隨著創新與產業轉型驅動，已可見搭載工業用自動化移動平台（AMPs）在倉儲、醫院與機場等場域的專業用服務型機器人（AGVs），也有家用型機器人於商場、餐廳等與客人互動，預期隨著ＡＩ演進，加上價格與經濟規模，機器人商機潛力無窮。

自駕車技術是Tesla AI Day重點分享精華，本次團隊將Occupancy Network導入自動駕駛當中，透過影片而非分格影像來訓練電腦，自動駕駛進化來自於大量資料的供給，對應在訓練資料上，可以分為自動標註（Auto Labeling）、模擬（Simulation）與資料引擎（Data Engine）三部分，根據Autopilot成員表示，僅需五分鐘就可以生成與現實世界非常接近的虛擬場景。

二○二一年Tesla發布FSD Beta之後，加入測試車主從二千人，增加到目前的十六萬人，按照馬斯克此前的描述，加入ＦＳＤ測試車主，預計將在今年年底擴大至一百萬人。且在這一年之內，Tesla的自駕團隊已經測試了七．五萬個軟體模型，並已發布二八一個模組、更新了三五個版本，馬斯克也透露，按這樣的速度，Tesla可在年底向不限於美國和加拿大在內的全球推出ＦＳＤ。

Dojo是本次AI Day的壓軸大作，馬斯克曾表示Dojo是性能野獸，能夠處理大量資料，用於無人監管式標註和訓練，即無需人工對訓練資料集進行標註，系統就能自行通過樣本間的統計規模，對樣本集進行分析，進而提高效率，不論是車輛的自動駕駛，或是未來延續到機器人應用，都將是最重要的「基本功」。

Tesla計畫將二○二三年第一季正式量產Dojo EXA POD，依循馬斯克「省時、省力、省空間、省成本」所打造，EXA POD具有人工智慧訓練超高算力的同時，還擁有擴展頻寬、減少延遲、節省成本等優勢。透過深度學習與迅速分析大量資料，Dojo不僅可自動處理標註資料，還可以尋找答案的最適解答。

超級電腦Dojo整合Tesla D1晶片，作為Optimus大腦，面部八顆Autopilot 攝影機，再加上感知與技術基本沿用ＦＳＤ方案，將可望逐步跳脫傳統程序單一的執行指令，並透過ＡＩ模型自主學習。馬斯克期許透過AI Day，外界對Tesla的認知能夠超越電動車，成為真實世界ＡＩ領域的時代先鋒。

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