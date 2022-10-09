房仲的服務，未必會因成交而中斷。信義房屋民生店專案經理譚雅文1年前成交一戶公寓，屋主梁先生日前發現天花板會漏水，譚雅文先是親自協助刷防水漆，後來梁先生確診在家，譚雅文二度出動協助掃除屋頂積水，減緩屋內漏水情形。此舉讓梁先生十分感動，特別寄信向信義房屋表達謝意。

譚雅文客戶梁先生去年購入自住的公寓，今年發現天花板突然開始滲水，且隨著外頭雨越下越大，甚至從滲水變成滴水，梁先生向譚雅文求助，譚雅文立刻買了防水漆，趁天氣好轉時，頂著豔陽和梁先生一起到頂樓刷防水漆。

又過了一陣子，梁先生確診隔離在家，天花板又開始滲水，無法出門也不能讓修繕師傅進門的梁先生苦惱不已，於是，這次譚雅文和店長鄭安成一起出動，帶著打掃工具先排除屋頂的積水，避免雨水持續滲漏至屋內。梁先生解隔後，譚雅文也協助找專業廠商進行修繕，截至目前已經不再發生滲漏水情形。

信義房屋民生店專案經理譚雅文（右）認為，作為房仲本就應該替客戶解決問題，不應該因為已經成交多時，服務就此中斷。（圖/信義房屋提供）

對此，梁先生直呼感動，特別寫信稱讚「信義房屋能有這兩位員工，真的是福氣！」更希望這樣的精神，能與全台民眾一起挺過艱難疫情。

而譚雅文則說，許多人都是花了畢生積蓄買房，作為房仲本就應該多想一點、協助解決問題，不應該因為已經房屋已經成交多時，服務就此中斷；她也認為，面對客戶反映屋況有問題，除了協助確認是否有適合客戶適用的保固服務之外，自己也會視自己能力範圍盡力協助，信義房屋的許多同仁都秉持企業核心理念，先義後利、以人為本、正向思考，熱心協助客戶。

信義房屋創辦40餘年來，除了堅持照顧客戶、同仁、股東、社會、環境、供應商等關係人，內部也定期舉辦課程、會議，「沉浸式」影響公司員工應以客戶為本，服務不因成交而中斷，讓買賣雙方都能更安心成家。