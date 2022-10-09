媒體人哈遠儀。（圖／本報系影音截圖）

媒體人陳揮文。（圖／本報系影音截圖）

總統蔡英文近期出席民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競總成立大會，卻被同黨人士拍到2台超大讀稿機，蔡竟全程照稿唸引發熱議。媒體人陳揮文表示，蔡若不用讀稿機就原形畢露了，例如她在黨內中常會時詢問「為何黨慶是在教師節的時候？是因為教師節來成立黨慶？」又曾問「教官為何退出校園？」這些都令人啼笑皆非，難怪近2年來都不敢接受媒體訪問，不然請她來接受媒體人哈遠儀的專訪，「我笑妳不敢來！」哈則強調，自己非常歡迎蔡來接受專訪。

陳揮文6日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，陳水扁、馬英九兩位前總統都沒用讀稿機，只有蔡英文一人需要全程讀稿，因為蔡只要沒用讀稿機就原形畢露了，像她竟然在民進黨中常會上問「為何黨慶是在教師節的時候？」之前又曾問「教官為何退出校園？」

陳揮文痛批，民進黨黨慶確實與教師節同一天，但兩者並無關係，這點連他一個非民進黨人士都知道，蔡身為總統兼民進黨主席竟然不知道，可見她連民進黨是怎麼產生的都不知道，當年那些在街頭熱血抗爭，甚至為了民主坐黑牢的創黨前輩們，一定都聽不下去、想衝上來翻桌。「黨政軍退出校園」則是民進黨的神主牌，蔡會對教官退場有疑問，可見她對自家政黨精神根本不了解。

對此，陳揮文直言：「蔡總統為什麼要依賴讀稿機？她就是個空心蔡！」陳強調，這就跟她為何自2020年12月12日在台北賓館接受媒體採訪後，近2年來都不接受媒體訪問一樣，她顯然就是在躲媒體。陳對節目主持人哈遠儀喊話：「不然主持人我的結論這樣子：我們非常歡迎蔡英文總統來接受哈遠儀的專訪！」哈則笑回：「非常歡迎！」陳更狠酸蔡：「我笑妳不敢來！」