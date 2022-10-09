新北市長侯友宜稱4年前提出的政見幾乎兌現，民進黨新北市長參選人林佳龍日前則表示，新北市很多的城市競爭力評比都是在後段班，「如果侯市長認為政見實現是這樣的政績，我們也無言以對」。對此，資深媒體人韋安認為，林佳龍參選新北市長，新北人心裡恐怕才無言以對吧，他更直言選舉結果林若未被侯「史詩級碾壓」才怪。

針對林佳龍酸侯友宜一事，韋安7日在臉書砲轟林佳龍。首先，韋安認為，縣市長拚連任，當然是要看以前政見的兌現率，侯友宜幾乎都完全兌現，結果林佳龍卻說無言以對，他到底要「對什麼」？第二，林佳龍2014年當選台中市長，也提過不少政見，韋安質疑，到底兌現多少？還是因為大多無法兌現，才連任失敗？所以不好意思拿出來說。第三，韋安說林佳龍當過2年3個月又5天交通部長，有什麼亮眼的政績可說？還是連自己都無言以對？

韋安諷刺表示，來了個像林佳龍這樣的市長參選人，新北人心裡恐怕才無言以對，且其選舉結果不被「史詩級碾壓」才怪。