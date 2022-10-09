美國9月非農數據超乎預期，市場料聯準會（Fed）將維持鷹派升息路線，美股主要股指周五應聲重挫，道瓊工業指數暴跌630點作收。在超乎預期的就業數據下，預期Fed將維持激進升息，但專家認為非農報告不會影響Fed決策，而是下周即將公布的2項通膨數據才會。

美國9月非農就業數據新增26.3萬個工作崗位，超乎市場預期的25萬，失業率則從上個月3.7%回落至3.5%，就業市場強勁的背景下，聯準會（Fed）維持激進升息的預期上升，牽動投資人情緒。

影響所及，美股主要股指周五開低走低，道瓊工業指數大跌630點作收，那斯達克指數跌3.8%，標普500指數跌2.8%，半導體類股受到超微慘烈的Q3初步財報拖累，費城半導體指數重摔6.06%。

CNN報導，儘管就業市場表現仍十分強勁，但從其他方面仍可以發現降溫的跡象。9月非農就業數據雖高於預期，但已連續兩個月下降，成長低於前值的31.5萬及53.7萬人，而8月職位空缺則減少110萬，創2020年4月以來最大降幅。

美國求職徵才網站Glassdoor經濟學家Daniel Zhao表示，就業市場正在「優雅的降溫」，工資成長和就業市場都十分平穩。

Fed將於11月1日至2日召開升息會議，市場普遍預期將史無前例的第四度升息3碼。求職網ZipRecruiter經濟學家Julia Pollak說，Fed關注的是勞動力參與情況，而這也是官員擔憂難以抑制通膨的因素之一。

市場分析師表示，「Fed將參考這一數據及其他就業數據，考量現在仍火熱的通膨壓力，預期將維持升息路線」。

不過管理公司Vanguard 經濟學家派特森（Andrew Patterson）認為，非農就業報告並不會影響Fed的升息計畫，真正有影響力的是下周即將公布的通膨數據。美國下周將公布生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）。

派特森表示，如果下周出現意外的上漲，那將會變成一個大問題。