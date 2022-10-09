55歲資深女星田麗是演藝圈著名美魔女，深邃五官加上曼妙身材，演技更曾獲得金鐘獎視后肯定，5年前開始移居台東過歸隱山林的田園生活；田麗雖淡出演藝圈，仍樂於向粉絲分享近況，最近更曬出素顏運動模樣，臉蛋和體態都維持極佳，讓粉絲瘋喊「復出拍戲吧」。

田麗8日下午在臉書上傳由多張照片集結的影片，說自己已經10年沒有做運動，看著身邊的親友都動得很勤勞，她也受影響，決定跑健身房動一動；畫面中田麗頂著大素顏紮起頭髮，膚況看起來吹彈可破，一點皺紋都沒有，幾乎神凍齡。

而田麗身穿運動短T和緊身運動長褲，傲人上圍藏不住，四肢也相當纖細，55歲還是維持極佳的曼妙曲線，非常驚人；不少粉絲都對田麗保養功力佩服得五體投地，都希望她趕快復出拍戲，再拿幾個獎，「這狀態太不科學，想看新作品」、「退隱山林太可惜了啦」。

田麗2002年以電視劇《別來無恙》中的「美花」，獲得第37屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的肯定，之後則一度把工作中心轉往大陸，近年則回台到東部定居當果農。