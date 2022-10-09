台北市長選戰三腳督，在主要對手競選總部均已開張後，國民黨台北市長參選人蔣萬安可望於29日壓軸舉辦競選總部成立大會。而競選總部地點，則可能回歸原初就規畫要做為競選總部的新生南路後援總會辦公室現址。（周志豪攝）

台北市長選戰三腳督，在主要對手競選總部均已開張後，國民黨台北市長參選人蔣萬安可望於29日壓軸舉辦競選總部成立大會。而競選總部地點，則可能回歸原初就規畫要做為競選總部的新生南路後援總會辦公室現址。

配合29日競選總部成立大會，原台北市黨部規畫於30日配合蔣公誕辰紀念日在中正紀念堂舉辦的萬人造勢活動則將取消，合併與競選總部成立大會一起舉辦。

不過蔣萬安競辦人士表示，相關規畫仍要看29日競總成立大會造勢場地能否順利借到為準，還待最後確認。

因競選資源有限，與競總需求規劃考量，蔣萬安競辦尋找競選總部進度緩慢。原在支持者相挺、半贊助下，承租當前新生南路後援總會現址，要作為競選總部，但最後因該址前路幅有限，不適合舉辦造勢活動，最後改為後援總會使用。

之後，蔣萬安競選辦公室一度考慮將競選總部設於「南京東路-龍江路」路口、華航對面大樓1樓，但最後因屋主擔心政治效應與蔣辦內部考量等因素，最後構想仍胎死腹中。至於近日傳出的光復南路地點，蔣辦人士直言，並未在考慮之列。

蔣萬安競辦人士說，蔣的競選資源確實不若執政的民進黨家大業大，競選總部最後確實可能因陋就簡。該人士說，新生南路後援總會現址，交通便利，只是建物前腹地不大，若確定競選總部回歸該址，之後造勢活動會另租借合適場地舉辦。

只不過也因蔣萬安陣營規畫29日舉辦競選總部成立大會，原本市黨部規畫於30日舉辦，搭配蔣公誕辰紀念日的萬人造勢活動將取消，遭藍營人士質疑蔣又想與故總統蔣介石切割。

蔣萬安競辦人士回應，總部有總部規畫，市黨部有市黨部規畫，還是要做一個統整，畢竟原規劃的30日萬人造勢與規畫的29日競選總部成立大會僅差1天，為避免兩次動員浪費資源，才決定合併舉辦，不是取消30日萬人造勢活動。

只不過除30日萬人造勢活動被整併，原本市黨部規畫於15日舉辦的淡水河右岸縱走大型健行活動，也在蔣萬安競辦要求下延後。原展延至11月5日舉辦，後又因與電視辯論會撞期，蔣辦周五再致電要求與選前黃金周造勢活動合併舉辦。

而原目標鎖定重點突破綠營優勢選區的淡水河右岸4偏綠行政區縱走，蔣萬安競辦也建議改為選前黃金周12區健走至花博大會師活動。但因原健走活動由市黨部出資，若改為12區健走，將考驗蔣辦動員能力，最終活動內容與分工待規畫。