日本當局表示，北韓今天稍早發射2枚彈道飛彈，這是平壤近2週來第7度試射此類飛彈。

路透社報導，日本防衛大臣濱田靖一表示，這2枚飛彈的飛行高度為100公里，射程則為350公里。第1枚飛彈於凌晨1時47分（台灣時間12時47分）左右發射，第2枚在約6分鐘後發射。

濱田靖一指出，2枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外，當局正調查飛彈種類，並釐清它們是否為潛射彈道飛彈。

北韓發射飛彈後，美國軍方表示正與盟國和夥伴密切磋商，並稱此舉突顯北韓核武和彈道飛彈計畫「破壞穩定的影響」。

美國方面評估，最新的試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。

總部位於夏威夷的美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發布聲明稱，「美國協防韓國和日本的承諾仍然堅不可摧。」

北韓4日試射一枚中程彈道飛彈（IRBM）飛越日本上空，導致日本當局罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）。美國7日就北韓近期的頻繁試射實施新一輪制裁。（譯者：施施）1111009