民進黨台北市長參選人陳時中在媒體人周玉蔻事件後，重整戰略衝刺，用正面訴求向人民論述。針對日前陳時中去環南市場在台上唱〈母親的名叫台灣〉，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，陳時中大概知道選不贏，最近的選舉手法「自暴自棄」，乾脆固守基本盤。

柯文哲7日在《挑戰黨主席》節目中表示，陳時中最近的選舉手法「自暴自棄」，因為陳知道大概選不贏，就乾脆固守基本盤，不想再擴展中間票。柯文哲提到，上次他去環南市場，看到陳時中在台上唱〈母親的名叫台灣〉，他認為若是唱瓊瑤的歌會比較有藝術氣息，且覺得陳只是在固守基本盤。

柯文哲認為，民進黨打選戰，到了無計可施時，只有一招，叫做「抗中保台」，他對抗中保台則有新的詮釋，就是「抵抗陳時中，保衛台北市」，這是民進黨挖坑給自己跳。

陳時中喊"抗共保台"?! 蔣萬安轟:只會念咒還從前線落跑│中視新聞 20221008

柯文哲甚至指出，陳時中曾說萬華是疫情破口，如果不是要選舉，也許就不會為此道歉，但要選舉總要裝一下；而最近副總統賴清德說「台北市是疫情的開始」，柯則認為對方不是故意的，像他自己也常被抓到語病。

另外，柯文哲也澄清說，陳時中自評疫苗政策90分，他是認為90分太高了，應該只有「748（去死吧）」，他質疑防疫預算編了8400億，結果也不去買疫苗，美國、日本送疫苗給台灣就算了，但連立陶宛、斯洛伐克買完疫苗，剩下來的疫苗還可送給台灣，8400億到底跑去哪裡了？