陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》扮男裝角色，破天荒入圍金鐘57「最佳男主角」，陳亞蘭霸氣表示：「以男主角入圍，有些人有質疑，但我的確是演男主角。每次金鐘我們都有提名，今年很驚喜，突破思維了，讓歌仔戲引起大家的熱議，我很開心激動。」
歌仔戲產業已有很大斷層，陳亞蘭拍攝《嘉慶君遊臺灣》時，即便有文化部補助，仍有龐大資金缺口，讓陳亞蘭不惜賣了三間房產，現住在楊麗花家，陳亞蘭說：「動畫、布景都是錢，現在電視聲道精緻，需要後配聲音，還要請專業戲曲導演、唱腔指導、身段指導，這些環節缺一不可，都是要錢，真的沒有浪費一分一毛。」
「歌仔戲真的需要全民保留，因為這真的是台灣文化，但都是我們在扛這個責任。」陳亞蘭被長輩罵過「歌仔戲又不是妳的，妳把青春跟錢都花在這上面，老了怎辦」，何篤霖也唸過她「妳真的不可思議，頭殼壞去」，但陳亞蘭仍放不下心中使命感。
其實陳亞蘭家族有「僵直性脊椎炎」的毛病，她年輕時四處拍戲、到廈門主持娛樂節目，常常忙到沒空，只能在飛機上睡覺，醒來又忍著背痛繼續工作，前半生辛苦賺錢，原本她早就能退休在家翹腳喝茶看電視，卻為了一部戲，把養老金都用光，陳亞蘭自嘲：「比賭博還恐怖。但看到作品受肯定，又覺得還是有點欣慰啦！」
拍完《嘉慶君遊臺灣》時，資金與後期製作的雙重壓力下，陳亞蘭一度累到沮喪不已，對恩師楊麗花講出這輩子最大逆不道的話，「我跟楊阿姨灑淚，說對不起她，我不做了。」楊麗花知道她一路的辛苦，並沒有試圖說服她，但師徒倆都知道彼此放不下，陳亞蘭說：「她現在還是三句不離歌仔戲，還是希望永續的傳承下去。」
楊麗花時常觀摩國際串流平台，甚至還提出想拍歌仔戲版的《魷魚遊戲》的想法，陳亞蘭認為，未來若有更多企業共襄盛舉，或是全民集資企劃支持，她會考慮其可行性。
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