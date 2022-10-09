守護者拉米瑞茲被飲料噴滿臉。（美聯社）※飲酒過量有礙健康

岡薩雷茲再見全壘打。（MLB臉書）

守護者、光芒在美聯外卡第2戰打得昏天黑地，雙方連續14局沒有得分，出動16名投手，一直僵持延長賽15局下半，守護者菜鳥奧斯卡岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）以再見陽春炮1比0護送球隊晉級，寫下「奧斯卡」一般的結局！光芒吞下2連敗出局，這是他們近年首次打輸外卡戰。

光芒在生死戰派出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投，他和守護者投手麥肯錫（Triston McKenzie）同樣沒有失分，雙方打了15局大戰總計只有11支安打，不斷更換投手也沒人打出去。季後賽沒有「突破僵局」規則，守護者連二壘都上不去，光芒延長賽兩度攻到三壘亦沒能得分，從當地時間中午12點打到下午5點。

鏖戰5個小時，現場響起海綿寶寶的主題曲，觀眾跟著一起唱，這是守護者菜鳥岡薩雷茲的出場曲。投手丘上是效力過守護者9年的兩屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber），他連投兩顆切球，岡薩雷茲大棒逮中第2顆，飛出左外野牆外的再見全壘打！

守護者是北美近30年來最年輕的職業球隊之一，身經百戰的光芒2019年外卡擊敗運動家，2020年外卡擊敗藍鳥，2021年拿到分區冠軍，卻在今年輸給這群經驗不多的年輕人。下一輪對手洋基也得當心了。

岡薩雷茲幾乎是一邊跳舞一邊跑完四個壘包，他來自多明尼加，今年5月才登上大聯盟，張育成就是在岡薩雷茲升上來的時候被球隊釋出。因為岡薩雷茲這一棒，海綿寶寶的主題曲可能會讓光芒球員做上幾天的惡夢。