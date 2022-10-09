女星賈靜雯出道多年，擁有許多代表作，婚姻事業兩得意的她，近日慶祝48歲的生日，在自己的社群平台上寫下自己的生日願望，更在個人的IG的限時動態放上一段她和大女兒Angel（梧桐妹）一起熱舞的影片，母女倆的互動超級可愛，讓眼尖的網友發現女兒竟然神似方志友，也引來方志友本人的留言，笑翻眾網友。

賈靜雯於7日歡慶48歲生日，她在社群平台有感而發的表示，快樂是這個世代的稀有物品，她真心誠意的許願下一代的大家能夠幸福快樂，「真心希望快樂的種子能深根在每個人心中發芽、長大！給予後世代的她們快樂的根源！簡單願望但也不簡單，愛生命、愛家人、愛朋友、愛你們。這願望一定實現。」

賈靜雯也同時在IG曬出和大女兒「梧桐妹」合體跳舞的影片，她說女兒邀請她一起錄個跳舞影片，告訴她「生日就是要這樣跳」，她從善如流跟著一起錄了影片，雖然看起來只是「很忙」似乎有些肢體動作不協調，但還是成功搶到不少目光，母女倆互動可愛，好感情也令人稱羨。此外，有人發現17歲的梧桐妹不僅越來越漂亮，笑起來也神似媽媽的好友方志友。

而該影片也釣出方志友本人留言回覆：「真的不是我嗎？」顯然本尊看了也覺得神似自己，該回應引發許多網友共鳴，紛紛留言：「很像方志友耶」、「戴眼鏡真的好像」、「我還在想說為啥要叫方志友女兒」、「真的很像！」