撞衫常見，撞「牆」可不容易了吧！1名女網友日前跟家人入住民宿，進門發現牆上壁紙花紋與丈夫襯衫花色超相似，笑說「一進門我老公就哭哭了，他說他寧可撞衫也不要撞牆」，照片中襯衫單獨掛在牆上超無違和，網友留言「Check in時老闆已先笑一波」、「問民宿老闆有沒有撞牆優惠」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她與家人趁著雙十連假外出旅遊，當天入住民宿時，一進門全家都傻眼了，因為房間壁紙花色竟與丈夫襯衫花色相似度極高，都是白底黑色花草圖紋，她拍下照片發文笑說「一進門我老公就哭哭了，他說他寧可撞衫也不要撞牆」。

1名女網友日前跟家人入住民宿，進門發現牆上壁紙花紋與丈夫襯衫花色超相似，笑說「一進門我老公就哭哭了，他說他寧可撞衫也不要撞牆」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友還把丈夫脫下的襯衫掛在牆壁上，襯衫與牆壁幾乎瞬間「融為一體」，照片中襯衫位在牆壁左下角，不仔細找還無法察覺；另張照片中丈夫穿著襯衫低頭，也是快要融入牆壁中，只有露出一截膚色手臂能看出；原PO笑說她的女兒之後還很開心地與父親玩起躲貓貓。

PO文吸引超過萬人按讚，網友紛紛留言「至少他不是變電箱」、「Check in時，民宿老闆可能覺得有點眼熟」、「這家飯店是為妳老公而存在，緣分就是這麼巧妙的連結在一起」、「趕快問民宿老闆，有沒有撞牆優惠」、「仔細看還是有差啦」、「我第一次看到人家衣服是撞牆的」。