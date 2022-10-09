好市多不定期推出特價商品，吸引民眾搶購，一名女網友表示，昨晚和老公到好市多，看到衛生棉剛好有優惠，想到家中有兩個國中大的女兒，一次買了12箱，塞滿整台購物車，她將其拍下來笑說，「照片是淡淡憂傷付錢的老爸」，貼文意外引發逾7千名網友朝聖，紛紛留言大讚她老公是好爸爸，更有人說「我以為妳生了10個女兒」。

原PO昨（8）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨日晚間到好市多採買，發現賣場檔期推出衛生棉優惠，一盒有9包、一包14片，每盒折價60元，一盒賣209元，相當於一片1.7元，且沒有限制會員購買數量，特價僅到10月13日，或售完為止。

購物車的衛生棉全為了家中兩名國中大的女兒買的。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO想到家中有兩個正值青春期、讀國中的女兒，兩人一口氣買了12箱，塞滿整台購物車，讓她忍不住把畫面拍下來說，「兩個女兒用量很驚人，照片是淡淡憂傷付錢的老爸」。

圖文吸引逾7千名網友按讚、留言，「這篇是我看過好市多社團最好笑的一篇，真的是父愛無限大」、「一次買到停經」、「以為生了10個女兒」、「好爸爸無誤！這是囤一年份嗎？」、「爸表示不扛尿布，改換扛衛生棉了」、「我也兩個女兒，開始煩惱了」、「真的很划算，要不是騎車，我應該會搬10箱起跳」、「定期都會特價，台灣氣候潮濕，真的不要囤貨比較好」。