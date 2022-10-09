知名的媒體人陳斐娟，為財經線記者出身，主持東森《這！不是新聞》3年多，上個月傳出不滿節目時段遭砍，離開東森，未來動向備受網友好奇。近日她驚喜現身朱學恒的直播節目，引發網友爭相留言。

陳斐娟原先主持長達3年多的節目《這！不是新聞》，原定播出時間為晚間9點到11點，9月初卻驚傳異動，時段縮減為晚間10點到11點，直接被砍半，她無法接受便收拾東西離開，並於12日在臉書PO文回應此事：「大家都問我，為什麼離開東森？我只能說『人在江湖漂，那有不挨刀』」，更自嘲「怪只怪我眼鏡的度數不夠啦！」最後向網友承諾很快會再相見。

陳斐娟在朱學恆的直播中，開心分享過去當主持人的經驗，更提到自己在如菜市場般的梳妝間秒睡的超能力。此外，也道出許多節目製作不易的辛酸。像是邀約關鍵來賓的困難以及主持人需要很強的控場能力等等。陳斐娟也在直播中透露，新節目一樣走財經方向，至於會在哪一頻道播出，之後會再預告，還望粉絲敬請期待之後的內容。

陳斐娟分享過去主持人經驗。（圖／翻攝自朱學恆YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

陳斐娟於朱學恆的頻道中現身讓粉絲們異常興奮，也讓兩人感嘆留言數量的龐大。有粉絲表示「看斐娟姊的節目是專業知識的累積」、「這妝容好像更美了」、「好喜歡妳的主持風格」、「阿娟好久不見好懷念你的聲音。」期待再次於節目中看見陳斐娟的主持。